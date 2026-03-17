«Путін як Гітлер у 1943 році»: дипломат пояснив, чому Росія наближається до поразки

Путін та Гітлер

Спільні зусилля США, Європи та України можуть наблизити поразку Росії, однак для цього необхідно активніше працювати з американськими політиками та пояснювати їм реальну загрозу з боку Москви.

Про це в етері Еспресо заявив литовський дипломат Жигімантас Павіліоніс, голова UNITED4UKRAINE та заступник голови Комітету закордонних справ Сейму Литви.

«На мою думку, Путін діє як Гітлер у 1942-1943 роках, він лякає, збирає сили, але його економіка вже розпадається. У російській армії велика кількість смертності, тому що Україна діє дуже ефективно», — наголосив він.

За словами дипломата, поведінка Кремля щодо цивільного населення також свідчить про наближення поразки.

«Навіть якщо подивитися, що Путін робить з цивільними, то це те, що Гітлер робив з євреями, наближаючись вже до своєї військової поразки. Коли ви все більше програєте на лінії фронту, то починаєте діяти негуманно — вбиваєте цивільних, а це кінець історії», — сказав Павіліоніс.

Він переконаний, що підтримка США є ключовою для перемоги над Росією.

«Я вважаю, що світ зрозумів — якщо ми візьмемо США на наш бік, а ми їх не втратимо попри зусилля РФ, то ніхто не зможе перемогти наші сили», — підкреслив дипломат.

Павіліоніс також висловив думку, що Російська Федерація може повторити долю Радянського Союзу.

За його словами, вторгнення СРСР до Афганістану стало одним із факторів краху радянської держави, і нинішня війна проти України може мати подібні наслідки для Росії.

«У мене є відчуття, і це не тільки мої слова, — ми наближаємося до кінця РФ. Це думка багатьох наших американських друзів, що літо може бути доволі успішним часом для України, якщо ми будемо багато працювати, якщо американці зрозуміють, що росіяни — вороги, а не друзі», — зазначив він.

Дипломат закликав українських політиків активніше працювати з американськими партнерами.

«Після Ірану, думаю, у нас буде більше підтримки. США з іншої сторони планети, є політики, які з нами не знайомі, не бували на передовій, не боролися з росіянами, тому, будь ласка, будьте активними. Всі українські депутати, представники влади та опозиції мають об’єднатися і щотижнево відвідувати Сполучені Штати, аби пояснювати», — зауважив Павіліоніс.

За його словами, українські політики повинні діяти разом із європейськими союзниками, щоб посилити підтримку України.

«Будьте активними, об’єднуйтеся з європейцями, і разом ми переможемо у цій війні», — наголосив дипломат.

Він також згадав слова британського прем’єра Вінстона Черчилля про американців.

«Слід згадати, що Черчилль говорив про американців, зазначаючи, що вони роблять правильно, коли втрачають всі інші альтернативи. Черчиллю потрібно було три роки, щоб переконати Рузвельта у тому, що треба повністю анігілювати Гітлера», — сказав Павіліоніс.

«Працюймо над цим. Я впевнений, що ми не тільки переможемо Російську Федерацію, а й відкриємо двері НАТО для України. Можливо, не з цим президентом, можливо, з новим президентом, але я певен, що ми це зробимо», — резюмував голова UNITED4UKRAINE.

Раніше повідомлялося, що експерт з Великої Британії пояснив, що далекобійні удари України по російській військовій інфраструктурі вже відчутно впливають на можливості РФ.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп припустив, що диктатор Путін надає підтримку Ірану. На його думку, дії Кремля є дзеркальною відповіддю на допомогу, яку отримує Україна.