Диктатор Путін / © Associated Press

Американська розвідка в жовтні поінформувала членів Конгресу США, що диктатор Путін «більш ніж будь-коли раніше» налаштований продовжувати військову агресію проти України та не планує зупиняти наступ.

Про це повідомили NBC News два високопосадовці у США, зокрема один із представників Конгресу.

За словами співрозмовників, спецслужби не фіксують жодних сигналів про те, що Росія готова йти на компроміси в питанні України — навіть попри спроби президента США Дональда Трампа організувати мирні переговори.

«Путін сьогодні зациклений на своїй позиції продовжувати війну більше, ніж будь-коли раніше», — зазначають американські чиновники.

Розвідка додає, що попри великі втрати у військах та внутрішні економічні труднощі, Кремль намагається утримати контроль над українськими територіями, а також розширити вплив, щоб таким чином виправдати колосальні людські та фінансові витрати.

У Білому домі від коментарів щодо аналітики розвідки відмовились, посилаючись на публічні заяви Дональда Трампа. Там також нагадали про потужні санкції Мінфіну США, які були накладені на великі російські енергетичні компанії — «Роснєфть» і «Лукойл».

«Як заявив президент, це надзвичайні санкції проти двох великих нафтових компаній, які, як він сподівається, допоможуть покласти край війні», — зазначили у Білому домі.

Раніше повідомлялося, що очікування результатів перемовин між Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном гальмує фіналізацію плану припинення війни в Україні.

Ми раніше інформували, що Путін поставив перед військовим командуванням завдання встановити контроль над Покровськом до середини листопада 2025 року.