ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
2 хв

Путін як ніколи налаштований продовжувати війну — розвідка США

Диктатор зациклений на продовжені війни і не хоче йти на жодні поступки для її завершення.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Диктатор Путін

Диктатор Путін / © Associated Press

Американська розвідка в жовтні поінформувала членів Конгресу США, що диктатор Путін «більш ніж будь-коли раніше» налаштований продовжувати військову агресію проти України та не планує зупиняти наступ.

Про це повідомили NBC News два високопосадовці у США, зокрема один із представників Конгресу.

За словами співрозмовників, спецслужби не фіксують жодних сигналів про те, що Росія готова йти на компроміси в питанні України — навіть попри спроби президента США Дональда Трампа організувати мирні переговори.

«Путін сьогодні зациклений на своїй позиції продовжувати війну більше, ніж будь-коли раніше», — зазначають американські чиновники.

Розвідка додає, що попри великі втрати у військах та внутрішні економічні труднощі, Кремль намагається утримати контроль над українськими територіями, а також розширити вплив, щоб таким чином виправдати колосальні людські та фінансові витрати.

У Білому домі від коментарів щодо аналітики розвідки відмовились, посилаючись на публічні заяви Дональда Трампа. Там також нагадали про потужні санкції Мінфіну США, які були накладені на великі російські енергетичні компанії — «Роснєфть» і «Лукойл».

«Як заявив президент, це надзвичайні санкції проти двох великих нафтових компаній, які, як він сподівається, допоможуть покласти край війні», — зазначили у Білому домі.

Раніше повідомлялося, що очікування результатів перемовин між Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном гальмує фіналізацію плану припинення війни в Україні.

Ми раніше інформували, що Путін поставив перед військовим командуванням завдання встановити контроль над Покровськом до середини листопада 2025 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
26
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie