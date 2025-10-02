Путін іде далі за Україну: прем’єр Британії попередив Європу про небезпеку

Кір Стармер. / © Associated Press

Російська агресія загрожує не лише Україні, а й усій Європі. Континент має усвідомити, що вже протистоїть Кремлю.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час саміту Європейської політичної спільноти, повідомляє “Укрінформ”.

“Останніми тижнями ми бачили, що апетити Путіна не обмежуються ударами по Україні. Росія вдається до різноманітних втручань по всій Європі - чи то у наш повітряний простір, чи то шляхом кібератак, чи інших атак, які не припиняються”, - наголосив британський політик.

З його слів, зараз усі члени Європейської політичної спільноти “борються" проти російської агресії”. Також Стармер наголосив на необхідності зміцнення НАТО, закликавши союзників підтримувати один одного.

“Ми повинні продовжувати підтримку України паралельно з роботою Коаліції. Це означає зміцнення позицій України через постачання більшої кількості засобів протиповітряної оборони, далекобійної зброї та засобів боротьби дронам”, - наголосив очільник британського уряду.

Стармер також згадав важливість та ефективність економічного тиску на Росії. Тому ці обмеження варто продовжувати, наголосив він, через подальші санкції. Зокрема, проти енергетики та тіньового флоту.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала значно жорсткіші санкції проти Росії. З її слів, цей пакет розроблено у координації з Вашингтоном. Його планують ухвалити найближчим часом. Серед ключових пунктів заборона експорту низки руд, металів, хімікатів і солей та санкції проти 45 російських та іноземних компаній, які співпрацюють із воєнним сектором РФ.

