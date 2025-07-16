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Путін ігнорує 50-денний ультиматум Трампа: в ISW пояснили, чому «фюреру» байдуже на дедлайни
Путін розробляє наратив, щоб змінити думку Трампа, вважають аналітики ISW.
Президент США Дональд Трамп, схоже, продемонстрував зміну своєї позиції щодо агресорки Росії. Однак Кремль відкидає його вимогу щодо досягнення угоди про припинення вогню в Україні впродовж 50 днів. Російські посадовці переконані, що РФ здатна досягти своїх військових цілей.
Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
"Кремлівські чиновники відхилили вимогу президента США Дональда Трампа щодо угоди про припинення вогню в Україні протягом 50 днів, просуваючи твердження, що Росія може витримати економічний тиск і залишається відданою досягненню своїх військових цілей", – йдеться у звіті.
Американські фахівці проаналізували заяви російських високопосадовців. Зокрема, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, мовляв, Москва розглядає будь-які спроби висунути вимоги до Росії, "особливо ультиматуми", як "неприйнятні". Мовляв, Росія готова до переговорів і віддає перевагу завершенню війни в України за допомогою дипломатії.
Про те, що Кремль нібито готовий до третього раунду переговорів з Україною, заявив речник “фюрера” Дмитро Пєсков. Разом з тим він звинуватив Київ у відсутності прогресу в переговорному процесі.
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, мовляв, "Росії байдуже" на "ультиматум" Трампа. Своєю чергою, очільник МЗС Сергій Лавров, висловив упевненість, що Росія зможе впоратися з американськими тарифами.
В ISW зауважують, що сам Путін ще офіційно не відповів президенту США і, ймовірно, “намагається визначити, які наративи можуть переконати Трампа не запроваджувати вторинні тарифи на початку вересня 2025 -го”.
“Путін дотримується теорії перемоги, яка стверджує, що Росія може досягти своїх воєнних цілей, продовжуючи нескінченно поступово здобувати перемоги на полі бою попри підтримку Заходом здатності України захищатися. Економічний тиск в поєднанні з військовою підтримкою України з боку Заходу необхідний для того, щоб ЗСУ могли завдати Росії втрат на полі бою, щоб змусити Путіна переглянути свої розрахунки та серйозно долучитися до мирних переговорів щодо припинення війни", – резюмували в ISW.
Нагадаємо, сенатори США схвильовані, що "фюрер" Володимир Путін виграє від рішення президента Дональда Трампа про 50-денний ультиматум для РФ. У Вашингтоні побоюються, що це дасть диктатора більше часу для отримання переваги на полі бою.
Тим часом у Кремлі заявляють, що вважають дуже серйозними останні заяви Трампа. Зокрема, про постачання озброєння і Patriot для України та 50-денний ультиматум. Адміністрації “фюрера” потрібен час для аналізу.