Путін ігнорує 50-денний ультиматум Трампа: в ISW пояснили, чому «фюреру» байдуже на дедлайни

Володимир Путін. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп, схоже, продемонстрував зміну своєї позиції щодо агресорки Росії. Однак Кремль відкидає його вимогу щодо досягнення угоди про припинення вогню в Україні впродовж 50 днів. Російські посадовці переконані, що РФ здатна досягти своїх військових цілей.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Кремлівські чиновники відхилили вимогу президента США Дональда Трампа щодо угоди про припинення вогню в Україні протягом 50 днів, просуваючи твердження, що Росія може витримати економічний тиск і залишається відданою досягненню своїх військових цілей", – йдеться у звіті.

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Американські фахівці проаналізували заяви російських високопосадовців. Зокрема, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, мовляв, Москва розглядає будь-які спроби висунути вимоги до Росії, "особливо ультиматуми", як "неприйнятні". Мовляв, Росія готова до переговорів і віддає перевагу завершенню війни в України за допомогою дипломатії.

Про те, що Кремль нібито готовий до третього раунду переговорів з Україною, заявив речник “фюрера” Дмитро Пєсков. Разом з тим він звинуватив Київ у відсутності прогресу в переговорному процесі.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, мовляв, "Росії байдуже" на "ультиматум" Трампа. Своєю чергою, очільник МЗС Сергій Лавров, висловив упевненість, що Росія зможе впоратися з американськими тарифами.

В ISW зауважують, що сам Путін ще офіційно не відповів президенту США і, ймовірно, “намагається визначити, які наративи можуть переконати Трампа не запроваджувати вторинні тарифи на початку вересня 2025 -го”.

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“Путін дотримується теорії перемоги, яка стверджує, що Росія може досягти своїх воєнних цілей, продовжуючи нескінченно поступово здобувати перемоги на полі бою попри підтримку Заходом здатності України захищатися. Економічний тиск в поєднанні з військовою підтримкою України з боку Заходу необхідний для того, щоб ЗСУ могли завдати Росії втрат на полі бою, щоб змусити Путіна переглянути свої розрахунки та серйозно долучитися до мирних переговорів щодо припинення війни", – резюмували в ISW.

Нагадаємо, сенатори США схвильовані, що "фюрер" Володимир Путін виграє від рішення президента Дональда Трампа про 50-денний ультиматум для РФ. У Вашингтоні побоюються, що це дасть диктатора більше часу для отримання переваги на полі бою.

Тим часом у Кремлі заявляють, що вважають дуже серйозними останні заяви Трампа. Зокрема, про постачання озброєння і Patriot для України та 50-денний ультиматум. Адміністрації “фюрера” потрібен час для аналізу.

Дата публікації 17:35, 15.07.25 Кількість переглядів 161 Меланія розвернула Трампа спиною до Путіна? Західна преса просто вибухнула