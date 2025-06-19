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Путін імітує готовність до миру, щоб Трамп блокував санкції – Портников
Путін навмисно говорить про мир, щоб допомогти Трампу блокувати нові санкції. Насправді, Росія готується до продовження війни та окупації, вважає оглядач.
Президент Росії Володимир Путін продовжує публічно заявляти про готовність до мирних перемовин, однак за цими словами стоїть чітка політична тактика — створити умови для Дональда Трампа, аби той міг зупиняти нові санкції проти РФ.
Про це заявив публіцист Віталій Портников на своєму YouTube-каналі.
“Путін говорить, що бажає, що ця війна завершилася якнайшвидше і не виключає цього завершення мирним шляхом. Однак очевидно, що всі ці заяви розраховані насамперед на американського президента Дональда Трампа”, – зазначив Портников.
Він нагадав, що Путін навіть погодився з твердженням, що війни не було б, якби Трамп був президентом США, однак не пояснив, чому саме. Така риторика, на думку оглядача, — це частина ширшої стратегії: імітація діалогу з метою затягування часу, продовження терору проти мирного населення України й окупації нових територій.
“Таким чином можна констатувати, що Путін і надалі буде дотримуватися своєї тактики, пов’язаної із затягуванням часу на імітування переговірного процесу і з наміром продовжувати терор проти мирного українського населення та окупацію нових українських територій”, – підкреслив Портников.
На його думку, Путін прагне, щоб Трамп не протистояв російській агресії, а фактично сприяв реалізації кремлівського сценарію.
Оглядач також поставив під сумнів наміри Трампа зруйнувати союз Росії й Китаю через поступки Путіну:
“Не знаю, наскільки це взагалі потрібно Трампу, і як швидко американський президент розпрощається зі своєю ілюзією… На цій путінській пресконференції було абсолютно очевидним, що цей союз у голові самого російського президента вже набуває цивілізаційних коренів”.
Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що сподівається, що Сполучені Штати Америки таки озвучать про нові санкції проти Росії.