Путін імітує готовність до миру, щоб Трамп блокував санкції – Портников

Володимир Путін. / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін продовжує публічно заявляти про готовність до мирних перемовин, однак за цими словами стоїть чітка політична тактика — створити умови для Дональда Трампа, аби той міг зупиняти нові санкції проти РФ.

Про це заявив публіцист Віталій Портников на своєму YouTube-каналі.

“Путін говорить, що бажає, що ця війна завершилася якнайшвидше і не виключає цього завершення мирним шляхом. Однак очевидно, що всі ці заяви розраховані насамперед на американського президента Дональда Трампа”, – зазначив Портников.

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Він нагадав, що Путін навіть погодився з твердженням, що війни не було б, якби Трамп був президентом США, однак не пояснив, чому саме. Така риторика, на думку оглядача, — це частина ширшої стратегії: імітація діалогу з метою затягування часу, продовження терору проти мирного населення України й окупації нових територій.

“Таким чином можна констатувати, що Путін і надалі буде дотримуватися своєї тактики, пов’язаної із затягуванням часу на імітування переговірного процесу і з наміром продовжувати терор проти мирного українського населення та окупацію нових українських територій”, – підкреслив Портников.

На його думку, Путін прагне, щоб Трамп не протистояв російській агресії, а фактично сприяв реалізації кремлівського сценарію.

Оглядач також поставив під сумнів наміри Трампа зруйнувати союз Росії й Китаю через поступки Путіну:

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“Не знаю, наскільки це взагалі потрібно Трампу, і як швидко американський президент розпрощається зі своєю ілюзією… На цій путінській пресконференції було абсолютно очевидним, що цей союз у голові самого російського президента вже набуває цивілізаційних коренів”.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що сподівається, що Сполучені Штати Америки таки озвучать про нові санкції проти Росії.