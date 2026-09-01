Путін істерично відреагував на слова Зеленського про небезпеку для авіакомпаній РФ: що заявив

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін істерично відреагував на попередження від президента України Володимира Зеленського про небезпеку для російського повітряного простору та видав цинічну заяву про переговори.

Про це російський диктатор сказав на пресконференції у Бішкеку.

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Путін звинуватив Україну в «державному тероризмі» після заяви Зеленського

Під час свого виступу він назвав погрози Зеленського російським авіакомпаніям «заявкою на державний тероризм».

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Водночас російський диктатор видав пропагандистську тезу про те, що Україна нібито сама просить про відновлення переговорів та особисті зустрічі. Після цього він цинічно додав, що з терористами такі кроки не роблять.

«Якщо це сказано вголос, то це просто заклик до державного тероризму. І звертаю увагу, що вони просять нас про відновлення переговорів, просять про особисті зустрічі. З терористами переговори не ведуть», — сказав Путін.

Крім того, він заявив про готовність Москви завдати удару у відповідь у разі нових інцидентів чи катастроф.

«По-друге, в цьому ж контексті якщо, не дай Боже, такі трагедії траплятимуться, ми знайдемо, чим відповісти. Нехай ніхто не сумнівається», — додав він.

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Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський повітряний простір перетворюється на зону підвищеної небезпеки для цивільної авіації через війну, яку Москва розв’язала проти України. Міжнародним перевізникам радять зважати на те, що дрони тепер регулярно перебувають у небі РФ.

Також Кирило Буданов додав, що Москва свідомо загострила ситуацію, влаштувавши терор проти українських дітей і мирних об’єктів 1 вересня. Захищаючись, Україна підготувала у відповідь різкий і симетричний удар.

Варто зауважити, що Росія шосту добу поспіль атакує Київщину ударними дронами — внаслідок нової атаки у Броварському районі поранено жінку.

Раніше ми писали, що в Бучанському районі на Київщині зафіксували влучання російського снаряду по складах. На місці події здійнявся масштабний стовп диму, спалахнула сильна пожежа.

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