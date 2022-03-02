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Путін ізольований від світу, більш ніж коли - Байден

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Путін ізольований від світу, більш ніж коли - Байден

Associated Press

А напад Путіна на Україну - повністю неспровокований. 

Президент США Джо Байден заявив, що Путін ізольований від світу, більш ніж колись. А разом з союзниками США запроваджують потужні санкції. 

Про американський президент Джо Байден сказав у Конгресі США. 

"Ми протистоїмо брехні Путіна правдою", - додав Байден.  

"Він відкинув зусилля з дипломатії, він сподівався, що США та НАТО не будуть відповідати, він сподівався розділити нас всередині, розділити в Європі, але він прорахувався. Ми - єдині і ми залишимося єдиними. Зараз країни Європи об'єдналися з азійськими країнами та країнами Африки, щоб протистояти Путіну. Ми поділилися планами Путіна про те, як він буде фальсифікувати та намагатися виправдати свою агресію. І зараз вільний світ притягає його до відповідальності. 27 членів ЄС та інші країни протистоять Росії і підтримують народ України. Путін ізольований від світу, більш ніж колись", - зауважив Байден. 

"Разом з нашими союзниками ми запроваджуємо потужні санкції, щоб він не міг використати 630 млрд доларів на війну", - резюмував президент США. 

Російський фондовий ринок втратив 40% капіталізації внаслідок санкцій США та їхніх союзників, стверджує Байден.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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