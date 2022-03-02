Путін ізольований від світу, більш ніж коли - Байден

Путін ізольований від світу, більш ніж коли - Байден

А напад Путіна на Україну - повністю неспровокований.

Президент США Джо Байден заявив, що Путін ізольований від світу, більш ніж колись. А разом з союзниками США запроваджують потужні санкції.

Про американський президент Джо Байден сказав у Конгресі США.

"Ми протистоїмо брехні Путіна правдою", - додав Байден.

"Він відкинув зусилля з дипломатії, він сподівався, що США та НАТО не будуть відповідати, він сподівався розділити нас всередині, розділити в Європі, але він прорахувався. Ми - єдині і ми залишимося єдиними. Зараз країни Європи об'єдналися з азійськими країнами та країнами Африки, щоб протистояти Путіну. Ми поділилися планами Путіна про те, як він буде фальсифікувати та намагатися виправдати свою агресію. І зараз вільний світ притягає його до відповідальності. 27 членів ЄС та інші країни протистоять Росії і підтримують народ України. Путін ізольований від світу, більш ніж колись", - зауважив Байден.

"Разом з нашими союзниками ми запроваджуємо потужні санкції, щоб він не міг використати 630 млрд доларів на війну", - резюмував президент США.

Російський фондовий ринок втратив 40% капіталізації внаслідок санкцій США та їхніх союзників, стверджує Байден.