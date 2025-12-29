ТСН у соціальних мережах

Політика
2633
1 хв

Путін категорично проти припинення вогню: Трамп пояснив чому

Очільник Білого дому висловив упевненість у «добрих намірах» Кремля.

Автор публікації
Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін не згоден на тимчасове припинення вогню для проведення референдуму в Україні.

Про це заявив американський президент Дональд Трамп на пресконференції у Мар-а-Лаго.

«Путін не хоче припинення вогню для референдуму. Він не хоче опинитися в ситуації, коли він зупинить вогонь, а потім знову потрібно буде розпочинати вести вогонь, і я розумію цю позицію», — висловився очільник Білого дому.

Окрім того, він висловив упевненість у «добрих намірах» Кремля. Мовляв, Путін не згоден на припинення вогню на час референдуму, але попри це «фюрер» нібито «хоче миру».

«Я йому вірю», — резюмував американський лідер.

Нагадаємо, Трамп також заявив, мовляв, Володимир Путін «хоче успіху України». Ба більше, з його слів, “фюрер” «щедрий» у такому своєму бажанні. Зокрема, щодо постачання енергетики за низькою ціною.

Окрім того, президент США заявив про значний прогрес у завершенні війни. За його словами, під час розмови із Зеленським були обговорення «по різних темах, по всіх темах».

