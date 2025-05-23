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Путін категорично проти залучення Ватикану до мирних переговорів: яка причина
Диктатор не планує поїздки до Ватикану чи ще кудись на переговори. Російська сторона каже, що їх влаштовує Туреччина як майданчик для зустрічей.
Лідери США та Європейського Союзу розглядають Ватикан як потенційного посередника у відновленні мирного діалогу між Росією та Україною.
Про це пише видання Bloomberg.
«Ініціатива набула нового імпульсу після того, як Дональд Трамп заявив, що Папа Лев XIV виявив інтерес до участі у врегулюванні конфлікту, що також підтвердила прем’єрка Італії Джорджія Мелоні. Проте Москва не виявляє зацікавленості в участі у переговорах за посередництва Святого Престолу — зокрема, російське керівництво не розглядає можливість поїздки Володимира Путіна до Ватикану чи в іншу країну для участі у переговорах», — пишуть журналісти.
Видання зазначає, що російські посадовці концентруються на технічному рівні переговорів, що стартували минулого тижня у Стамбулі, і сподіваються, що вони триватимуть там.
Тим часом західні партнери обговорюють можливість залучення Ватикану як нейтрального організатора або модератора зустрічей, проте участь Росії залишається під питанням.
Зі свого боку США ведуть активну комунікацію з Україною, намагаючись гарантувати продовження переговорів, водночас даючи зрозуміти Москві, що бажають уникнути участі в переговорах жорстких фігур на кшталт Володимира Мединського.
Нагадаємо, Папа Римський запропонував Ватикан для прямої зустрічі України та РФ. З його слів, після того, як президент РФ Володимир Путін не з’явився на саміт у Стамбулі, який сам же й ініціював, Ватикан розцінив підсумки зустрічі як «трагічні».
Папа Лев XIV хоче, щоб обидві сторони конфлікту зустрілися віч-на-віч у Ватикані.