Путін категорично проти залучення Ватикану до мирних переговорів: яка причина

Папа Римський / © Associated Press

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Лідери США та Європейського Союзу розглядають Ватикан як потенційного посередника у відновленні мирного діалогу між Росією та Україною.

Про це пише видання Bloomberg.

«Ініціатива набула нового імпульсу після того, як Дональд Трамп заявив, що Папа Лев XIV виявив інтерес до участі у врегулюванні конфлікту, що також підтвердила прем’єрка Італії Джорджія Мелоні. Проте Москва не виявляє зацікавленості в участі у переговорах за посередництва Святого Престолу — зокрема, російське керівництво не розглядає можливість поїздки Володимира Путіна до Ватикану чи в іншу країну для участі у переговорах», — пишуть журналісти.

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Видання зазначає, що російські посадовці концентруються на технічному рівні переговорів, що стартували минулого тижня у Стамбулі, і сподіваються, що вони триватимуть там.

Тим часом західні партнери обговорюють можливість залучення Ватикану як нейтрального організатора або модератора зустрічей, проте участь Росії залишається під питанням.

Зі свого боку США ведуть активну комунікацію з Україною, намагаючись гарантувати продовження переговорів, водночас даючи зрозуміти Москві, що бажають уникнути участі в переговорах жорстких фігур на кшталт Володимира Мединського.

Нагадаємо, Папа Римський запропонував Ватикан для прямої зустрічі України та РФ. З його слів, після того, як президент РФ Володимир Путін не з’явився на саміт у Стамбулі, який сам же й ініціював, Ватикан розцінив підсумки зустрічі як «трагічні».

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Папа Лев XIV хоче, щоб обидві сторони конфлікту зустрілися віч-на-віч у Ватикані.