Путін хоче більше, ніж чотири області: Келлог заговорив про інший шлях до перемир'я

Кіт Келлог / © Getty Images

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Російський президент Володимир Путін прагне отримати якомога більше українських територій. Водночас одним із можливих варіантів припинення вогню може стати встановлення режиму тиші вздовж нинішньої лінії фронту.

Про це заявив колишній спецпредставник президента США, генерал Кіт Келлог у проєкті «Ремовська Інтерв'ю».

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Відповідаючи на запитання, якої угоди насправді хоче Путін, Келлог зазначив:

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«Очевидно, що Путін хоче отримати все. Спочатку він хотів захопити всю Україну, потім — чотири області, це без уже окупованого Криму. Ось чого він хоче».

Водночас генерал порушив питання про те, на яких умовах сторони могли б домовитися про припинення бойових дій.

«Але питання в тому, якою зрештою може бути угода. Як вийти на припинення вогню на поточних позиціях?» — сказав він.

Келлог припустив, що для цього можна розглянути гуманітарний підхід до встановлення режиму тиші.

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«Можливо, варто використати модель, яку Перша леді США застосувала в Олешках. Маю на увазі, на гуманітарних засадах почати встановлювати режим тиші вздовж лінії зіткнення, як у демілітаризованій зоні», — пояснив він.

Водночас Келлог висловив обережний оптимізм щодо перспектив завершення війни після останнього раунду тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі. На його думку, позитивного результату можна досягти, оскільки до переговорного процесу нарешті залучені люди, які мають повноваження ухвалювати рішення та зацікавлені в пошуку компромісу.

Кремль повернув до переговорів старі ультиматуми щодо НАТО

Нагадаємо, Москва знову висуває Заходу вимоги, які озвучувала ще перед повномасштабним вторгненням в Україну. Після зустрічі зі спецпосланцями США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером Путін не продемонстрував готовності відмовитися від своїх ультиматумів.

Зокрема, Кремль наполягає на перегляді системи європейської безпеки та повертається до пропозицій грудня 2021 року. Тоді Росія вимагала припинити розширення НАТО, не допустити вступу України та Грузії до Альянсу й обмежити військову присутність НАТО у Центральній та Східній Європі.

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Радник Путіна Юрій Ушаков також натякнув на можливість нових вимог. Як зазначає кореспондент BBC Стів Розенберг, у Москві вже вважають дипломатичним успіхом те, що питання європейської безпеки знову стало частиною переговорів про завершення війни в Україні.

Сибіга висміяв плани Путіна щодо переділу Європи

Водночас очільник МЗС України Андрій Сибіга висміяв прагнення Путіна переглянути систему європейської безпеки за зразком Ялтинської конференції 1945 року.

«У своїх мріях він бачить себе в Ялті 1945 року. Проблема в тому, що для пропозицій такого масштабу потрібно спершу виграти світову війну», — заявив дипломат, нагадавши, що РФ досі не змогла повністю захопити навіть Малу Токмачку на Запоріжжі.

Сибіга також наголосив, що втрати російської армії, за наведеними ним даними, перевищили 1,6 млн убитими та пораненими. На думку міністра, єдиний реалістичний предмет переговорів із Росією — справедливе припинення вогню вздовж лінії фронту, а не переділ Європи.

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