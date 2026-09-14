Путін хоче більше, ніж Донбас: у ISW розкрили небезпечний план Кремля

Володимир Путін. / © Associated Press

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Американські чиновники заявляють, що Україна, Росія та США наближаються до укладення мирної угоди для завершення війни. Водночас у Кремлі продовжують наполягати на виконанні Києвом усіх вимог Москви, вимагаючи від України капітуляції.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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В ISW зауважують, що колишній старший радник президента США Джаред Кушнер заявив, що Росія, Україна і Штати досягли угоди про припинення війни з усіх питань, крім територіальних. З його слів, диктатор Володимир Путін окреслив свої територіальні вимоги. Мовляв, якщо Київ хоче відступити до цієї лінії, то решта угоди вже розроблена та узгоджена. Кушнер також визнав, що ситуація на полі бою певною мірою визначатиме територіальні питання.

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Своєю чергою, помічник «фюрера» Юрій Ушаков заперечив слова Кушнера. З його слів, наразі у переговорах є багато невирішених питань, сред яких і територіальні, а тому, якщо відбудеться «зсув» щодо цього, то переговори стануть легшими.

Американські аналітики зауважують: кремлівські чиновники часто стверджували, що виведення українських військ з Донецької області є необхідною, але недостатньою умовою для досягнення мирного врегулювання. Ба більше, сам Путін повторив, що залишається відданим вимозі від червня 2024-го, щоб Україна поступилася територіями, які Росія не окупує та які вона намагалася захопити, але не змогла, від 2014-го до 2022-го.

Зауважимо, ці вимоги вимагають виведення ЗСУ з Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, включаючи райони, які окупанти досі не окупували; демілітаризації та «денацифікації» українського уряду та суспільства, під чим Путін має на увазі заміну нинішнього українського уряду проросійським; та майбутнього нейтралітету України, зокрема, виключаючи членство в НАТО.

В ISW наголошують, що російські війська проводять наступальні операції по всій лінії фронту в Україні, що є зайвим, якщо їхня мета полягає виключно або навіть переважно у захопленні решти Донецької області. Водночас українські війська демонструють, що вони здатні оскаржувати ініціативу на стратегічному та оперативному рівнях, всупереч тому, що Москва зображує свою перемогу як неминучу.

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«Кремль намагається переконати США змусити Україну поступитися територією, яку росыяни не мають можливості захопити на полі бою. Передавання Донецької області також створить умови для поновлення агресії проти України з набагато вигідніших позицій у обраний час. Особливо враховуючи, що Путін і кремлівські чиновники далі заявляють, що їхня довгострокова стратегічна мета контролю над усією Україною, а не лише над її південними та східними регіонами, залишається незмінною», — підсумували в Інституті.

Нагадаємо, ВВС пише про те, що Путін дав наказ захопити весь Донбас до кінця року. Водночас у Слов’янську та Краматорську безпекова ситуація досягла критичної позначки через постійні удари російських авіабомб та FPV-дронів.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може отримати перші результати переговорів уже найближчим часом — до кінця вересня. Водночас Росія традиційно відповідає на дипломатичні зусилля посиленням ударів.

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