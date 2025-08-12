ТСН у соціальних мережах

Путін хоче "фоточку" з Трампом: Зеленський висловився про переговори без України

Українські питання повинні обговорюватись щонайменше утрьох, наголосив Зеленський.

Віра Хмельницька
Путіну потрібні фото з Трампом, але Україну не можна ігнорувати / © Associated Press

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що російський очільник Володимир Путін прагне зустрічі з президентом США Дональдом Трампом насамперед заради медійного ефекту, але українські питання мають обговорюватися лише за участі України.

Про це Зеленський повідомив під час зустрічі з журналістами 12 серпня.

«Путін добивається, вибачте, фотографій. Йому потрібна „фоточка“ з зустрічі з президентом Трампом. Якщо ми зустрічаємось втрьох і не домовляємося, то не домовляється Україна і Росія, а не Сполучені Штати», — сказав Зеленський.

Він додав, що Трамп — не тільки медіатор.

«Він у виграшній ситуації, бо Америка зуміла посадити за стіл „руських“ і українців», — зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що незалежно від того, чи готова Україна до домовленостей, чи ні, США виглядатимуть як сильний гравець на міжнародній арені.

Щодо запланованої двосторонньої зустрічі Путіна і Трампа на Алясці, Зеленський зазначив, що не знає, які саме результати вона принесе.

«Я не знаю, про що вони говоритимуть без нас. Напевно, у них є свій двосторонній трек. Але українські питання повинні обговорюватися утрьох щонайменше», — сказав він.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп також заявляв, що не буде самостійно укладати з Путіним мирну угоду, і зазначив, що «вона має бути укладена обома сторонами», а саме, президентами РФ та України.

Також раніше, 11 серпня, Трамп заявив, що його зустріч з кремлівським очільником Путіним в Алясці буде «пробною».

