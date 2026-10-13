«Путін хоче миру, а Зеленський ні»: Трамп ошелешив новою заявою

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Путін нібито більше зацікавлений у завершенні війни проти України, ніж президент Володимир Зеленський.

Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами, інформує Clash Report.

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Коментуючи запитання про свою попередню заяву, нібито Росія та Україна домовилися про припинення вогню, хоча ні Київ, ні Москва цього не підтвердили, президент США наполягав, що домовленість існує.

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«Вони домовилися. Знаєте чому? Тому що я сказав: „Ви погоджуєтеся“. Ось чому», — заявив Трамп.

Журналісти також звернули увагу американського президента на повідомлення про порушення Росією перемир’я, яке він оголосив. У відповідь Трамп заявив, що не впевнений у цій інформації та пообіцяв її перевірити.

«Я в цьому не впевнений. Ми це перевіримо», — сказав він.

Водночас президент США стверджував, що порушення перемир’я нібито відбувалися з обох боків.

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«Я думаю, що Путін хоче укласти угоду, і нам треба домогтися, щоб Зеленський теж заходів її укласти», — заявив Трамп.

Згодом американський лідер додав, що і Зеленський, і Путін, на його думку, прагнуть домовленостей, однак не знають, як їх досягти. Трамп запевнив, що Сполучені Штати змусять обидві сторони укласти угоду.

Раніше повідомлялося, що США дозволили експорт російського дизелю, щоб повернути Росію до переговорів про припинення війни. У Вашингтоні вважають, що це пом’якшить позицію Кремля та допоможе відновити тристоронній діалог після попередніх невдалих спроб.

Ми раніше інформували, що оголошене президентом США Дональдом Трампом «енергетичне перемир’я» вигідне насамперед Кремлю і спрямоване на захист російських НПЗ.

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