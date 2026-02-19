Путін хоче не лише Донбас: у РФ озвучили нові - значно ширші вимоги

Володимир Путін. / © Associated Press

Російська Федерація не задовольниться лише територіальними поступками. Кремль відданий початковим воєнним цілям, які включають перегляд ролі НАТО. Своєю чергою, Україна демонструє готовність до компромісів, але прагне рівноправних умовах.

Про це йдеться у новому звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Американські аналітики наголошують, що 17 лютого посольство РФ в Бельгії в коментарі для «Ізвестія» повідомило про намір вимагати від НАТО юридичних гарантій нерозширення. Йдеться про вимоги Москви від 2021-го, спрямовані на відмову НАТО від розміщення військ і озброєння в країнах, що приєдналися після 1997-го, а також на згортанні політики «відкритих дверей» і припиненні співпраці зі східними партнерами, зокрема Україною.

«Ці вимоги є частиною початкових воєнних вимог Кремля. Посольство РФ, яке знову повторює ультиматуми на тлі поточних переговорів, сигналізує, що країна-агресорка не буде задоволена угодою, яка не поступається всім цим вимогам України, НАТО та США навіть, якщо угода задовольняє деякі територіальні вимоги Росії через її вимоги Альянсу», — йдеться у звіті.

В ISW констатують, що російські посадовці посилаються на так звані «домовленості», яких делегації США та Росії нібито досягли під час саміту на Алясці у серпні 2025-го. Москва неодноразово намагалася скористатися відсутністю ясності щодо результатів тієї зустрічі, аби стверджувати, що нібито там Москва і Вашингтон досягнули порозуміння щодо припинення війни в Україні.

«Ця „домовленість“ залишається неоднозначною, бо в результаті зустрічі не було досягнуто жодних офіційних домовленостей, а президент США Дональд Трамп після саміту зазначив, що дві делегації „не досягли жодної угоди“, — зауважують у звіті.

Аналітики наголошують, що кремлівські чиновники послідовно підтверджують відданість досягненню своїх початкових воєнних цілей військовим чи дипломатичним шляхом і не продемонстрували жодної готовності йти на компроміс щодо цих цілей для досягнення миру в Україні.

Україна готова на поступки

Київ, заявляють в Інституті вивчення війни, продовжує пропонувати значні поступки для просування мирного переговорного процесу. Зокрема, йде на компроміс щодо територій.

Український президент Володимир Зеленський заявив Axios, що Київ готовий обговорити виведення військ з Донбасу, але закликав Росію відвести свою армію на еквівалентну відстань. З його слів, українці муситимуть проголосувати за будь-яку угоду про припинення війни. Однак, наголосив він, вони відхилять угоду, яка передбачає одностороннє виведення ЗСУ з Донбасу.

Також Зеленський повторив необхідність двосторонньої зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним для безпосереднього обговорення територіальних питань.

Нагадаємо, після переговорів у Женеві Володимир Зеленський заявив про прогрес за військовим напрямком. З його слів, усі три сторони «були конструктивними» щодо цього.

Крім того, президент назвав найбільш спірні питання, що підіймалися під час зустрічі України, Росії і США. Серед таких питань — статус окупованих територій на сході країни, а також майбутнє захопленої росіянами ЗАЕС. Саме щодо цих пунктів не було досягнуто згоди, каже він.