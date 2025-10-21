Путін хоче не миру, а більше територій: ISW про підступний план Кремля та в гру РФ у перемир'я

Володимир Путін. / © Associated Press

Кремлівські чиновники намагаються представити Україну як перешкоду на шляху до миру. У Москві прагнуть приховати, як сам диктатор РФ Володимир Путін гальмує цей процес, наполягаючи на тому, щоб Київ поступився більшою кількістю території, ніж зараз займають російські війська.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики згадують заяву ключового переговірника “фюрера” Кирила Дмитрієва про те, що Україна та Європа підривають мирний процес, який очолюють США. Втім, зауважують американські фахівці, саме Путін відхилив не одну пропозицію щодо припинення вогню, яку висунув президент США Дональд Трамп.

Зазначається: Кремль просуває хибний наратив про те, що Росія неминуче захопить територію, яку вона вимагає, і що Україна, таким чином, несе відповідальність за затягування війни, відмовляючись превентивно здаватися.

Втім, заявляють у звіті, окупанти РФ здійснюють повзучі, незначні територіальні просування з дуже високим рівнем втрат. Кремль просуває кілька інформаційних ліній, хибно перебільшуючи повідомлення про російські військові досягнення та наступальні можливості, щоб підштовхнути Захід та Україну до поступки територіальним вимогам Росії.

“Путін неодноразово відхиляв пропозиції Америки та України щодо припинення вогню та залишається рішуче налаштованим боротися за більше території, ніж зараз контролює Росія. Росія, а не Україна, неодноразово демонструвала, що її відмова від компромісу або участі в добросовісних переговорах є причиною відсутності миру”, - заявляють в ISW.

Ба більше - Москва намагається використати всі доступні інформаційні канали, щоб переконати Сполучені Штати, Європу та Україну погодитися з вимогами Кремля, переконуючи їх, що нібито перемога Росії на війні неминуча.

Як повідомляли в ISW, Росія не прийме нічого, крім капітуляції України. Зазначається, що Кремль неодноразово посилався на необхідність усунення нібито «корінних причин» війни в Україні, які кремлівські чиновники визначили як розширення НАТО на схід та нібито дискримінацію Україною російськомовного населення.