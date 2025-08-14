Путін хоче обговорити з Трампом тему ядерної зброї: для чого йому це потрібно

Президент РФ Володимир Путін та президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

Реклама

Напередодні саміту з президентом США Дональдом Трампом кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що обидві країни могли б укласти новий договір про ядерну зброю, аби розширити зусилля щодо світової безпеки та миру. Хоча головною темою зустрічі на Алясці буде війна в Україні, Росія прагне розширити порядок денний.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Навіщо Путіну розмови про ядерну зброю

Війна в Україні триває вже три з половиною року, і Трамп чинить тиск на Путіна, щоб домогтися її припинення. Однак російські сили продовжують просуватися, і Москва відкидає заклики Києва до негайного припинення вогню. Обговорення нового договору про контроль над озброєннями дозволить Путіну продемонструвати Трампу, що він готовий долучитися до ширших мирних ініціатив.

Реклама

Це може стати частиною стратегії, спрямованої на переконання американського лідера не запроваджувати нові санкції проти Росії та покупців її нафти. Крім того, це частина ширшого плану з налагодження відносин із Вашингтоном, зокрема в торговельно-економічній сфері, де, за словами Кремля, існує величезний невикористаний потенціал.

Протягом усієї війни російський лідер неодноразово попереджав, що безпосередня конфронтація з Росією може призвести до Третьої світової війни.

«Путін неодноразово робив приховані погрози щодо застосування ядерної зброї, щоб зрівняти Росію зі США на світовій арені», — зазначається у матеріалі.

Той факт, що Росія має більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна, надає їй особливої ваги в цій сфері, що значно перевершує її звичайну військову чи економічну міць. Це дозволяє Путіну виступати на світовій арені на рівні з Трампом, коли йдеться про безпеку.

Реклама

Поточний стан договорів

Згідно з даними Федерації американських вчених, Росія та США мають приблизно 4309 і 3700 ядерних боєголовок відповідно. Китай значно відстає з приблизно 600.

Чинний договір про ядерну зброю — New START — був підписаний 2010 року. Він обмежує кількість стратегічних ядерних боєголовок, які можуть бути розгорнуті обома країнами, до 1550, а також кількість ракет і бомбардувальників великої дальності до 700. Договір спливає 5 лютого. Експерти очікують, що обидві сторони можуть порушити ці ліміти, якщо договір не буде подовжено або замінено новим. Крім того, існує загроза перегонів озброєнь щодо ракет малої та середньої дальності, які також можуть нести ядерні боєголовки. 2019 року, під час першого терміну Трампа, США вийшли з договору, який забороняв наземну зброю цієї категорії. Росія своєю чергою заявила, що більше не дотримується жодних обмежень щодо розміщення таких ракет.

Нагадаємо, останній аналіз британського аналітичного центру Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) виявив, що Росія має «вагомий стимул» перейти до застосування більш потужної ядерної зброї через нарощування військових можливостей НАТО. На думку аналітиків, Москва може застосувати ядерну зброю масштабніше, ніж усі очікували.