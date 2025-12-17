ТСН у соціальних мережах

Путін хоче переконати всіх українців, що їм краще стати частиною РФ — експерт

Справжня мета Москви, яку вже відкрито озвучують російські дипломати, — переконати українців, що їм «краще стати частиною Росії».

Дмитро Гулійчук
Заручники системи Трампа: чи вистоїть Україна в буревії переговорів

Апетити Путіна не обмежуються 5 українськими областями чи так званими «санітарними зонами» — йому треба вся Україна. І головне завдання Росії полягає в тому, щоб переконати всіх українців, що їм краще і безпечніше стати частиною РФ.

Таку думку висловив голова ГО «Центр спільних дій», колишній віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005 р.) Олег Рибачук, передає «Еспресо».

«Путін ще назвав європейців підсвинками, які сподівалися якось перегризти коріння і добитися розпаду Російської імперії і на цьому поживитися. Але я б тут ще додав би просто, щоб якось ми не звужували прагнення Росії до п’яти областей там і якихось ще там зон, мораторіїв чи санітарних зон. До фрази, яку озвучив заступник Міністерства закордонних справ, який приблизно сказав так, що задача Росії стоїть в тому, щоб переконати всіх українців, що їм краще стати частиною Росії. От щоб не мучитись, задача стоїть така, і вона не зводиться до якихось там областей, зон», — сказав Рибачук.

Він певен, що РФ не відходить від цього наративу і намагається зламати опір на ментальному рівні.

На думку екперта, Путіна зовсім не влаштовує максимально узгоджена позиція України та західних партнерів. Адже у такому разі Захід унеможливить просування російських військ після тимчасового перемир’я.

«Тепер тоді виникає питання: що далі. Ну і ми тут тепер маємо повертати голову в сторону Дональда і Сполучених Штатів», — зазначає Рибачук.

Експерт нагадав, що у США підготовлено двопартійний законопроєкт про радикальне посилення санкцій (енергетика, тіньовий флот, банківська система). Проте ведення цих санкцій у дію залежить виключно від Трампа.

«Там є одне речення, що вводить їх (санкції — Ред.) виключно президент Сполучених Штатів. Ну, тут нічого не змінилося, ми є заручниками тої системи, яку побудував Трамп. І тому, оце зараз буде питання, які будуть дії Трампа у випадку гарантованої відмови Росії від узгодженого пакету України з європейцями, з американцями», — додав він.

Раніше Олег Рибачук зауважив, що розмовою про вибори Зеленський майстерно перекинув мʼяч у бік США.

