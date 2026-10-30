Путін хоче посварити Європу і диктувати умови миру: що задумав диктатор РФ

Володимир Путін. / © Associated Press

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Кремль намагається посварити європейські країни між собою, щоб послабити позиції Європи у майбутніх переговорах щодо завершення війни в Україні та не допустити її представників до переговорного процесу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Американські фахівці зауважують, що Москва маніпулює і прагне показати, що європейські держави зможуть долучитися до переговорів лише за умови, що погодяться з вимогами Росії. Зокрема, йдеться про повернення НАТО до кордонів 1997-го.

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Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Європа нібито не має єдиної і послідовної позиції щодо розмови «фюрера» Володимира Путіна з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єром Норвегії Йонасом Гаром Стере. За його словами, у Москві не очікували такої «непослідовності».

Водночас він наголосив, що нинішні домовленості передбачають лише тристоронні переговори за участю України, США та Росії, фактично виключивши європейців із цього формату. Втім, він додав, мовляв, Москві все одно доведеться вести переговори з людьми, які їй «не дуже подобаються».

Подібну риторику раніше озвучували й інші представники Кремля. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявляв, що Кремль має підтримувати тих європейських політиків, які розуміють необхідність діалогу з Росією.

Своєю чергою, речниця МЗС РФ Марія Захарова звинувачувала європейських лідерів у небажанні обговорювати «російські інтереси» та висуванні нібито «нереалістичних вимог» до Москви.

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Аналітики звертають увагу, що такими заявами Кремль намагається усунути Європу від переговорів, доки вона не погодиться на російські вимоги, зокрема щодо повернення НАТО до кордонів 1997 року.

«Фактично це означало б згортання присутності Альянсу в Європі та докорінну зміну всієї системи європейської безпеки. Кремль також намагається використати розмову Путіна і Стуббом і Стере, щоб посіяти недовіру між європейськими державами та таким чином послабити переговорну позицію Європи щодо війни в Україні», — йдеться у звіті.

Нагадаємо, 27 жовтня Путін провів телефонні переговори з президентом Фінляндії Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії. Під час розмови європейські лідери передали очільнику Кремля позицію Києва щодо завершення війни. Однією з головних тем розмови була необхідність конкретних кроків з боку Росії для деескалації. Насамперед ідеться про припинення ударів по критичній інфраструктурі.

Водночас видання The Telegraph повідомило, що у Європі розкол після цих раптових перемовин. Після контакту Стубб і Стере назвали переговори «відвертими та предметними», але інші представники ЄС розкритикували їхню ініціативу. Їх звинуватили у «самодіяльності», яка, на їхню думку, грає на руку Кремлю напередодні мирних переговорів за посередництва США.

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