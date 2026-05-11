Путін хоче проштовхнути несподіваного перемовника від ЄС щодо України: у Європі відповіли
Путін робить ставку на проросійського німецького політика — Герхарда Шредера — для мирних переговорів щодо України.
Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер не може бути перемовником від Євросоюзу щодо завершення війни в Україні. Його кандидатура є поганою, адже цей німецький політиком є лобістом державних компаній РФ.
Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас, пише «ЄП».
«Герхард Шредер був лобістом, високопоставленим лобістом російських державних компаній. Тож зрозуміло, чому Путін хоче, щоб це була саме ця особа — щоб, по суті, він сидів по обидва боки столу», — висловилася Каллас.
З її слів, дати Москві «право призначати перемовника від нашого імені» — є «не дуже мудрим».
Водночас Каллас наголосила на тому, що всі побачили «припинення вогню» Путіна. Кремлівське «перемир’я», каже дипломатка, «було лише дуже цинічним для захисту його параду — тоді як вони (росіяни — Ред.) насправді атакували цивільних осіб в Україні».
Реакція України
Міністр закордонних справ Адрій Сибіга у коментарі «Суспільному» заявив, що Україна також не підтримує кандидатуру Шредера як перемовника від Євросоюзу для переговорів Києва та Москви.
Герхард Шредер — як перемовник
Днями «фюрер» РФ Володимир Путін під час спілкування з журналістами заявив, що «розсудливий» європейський політик, з якими Москва могла б вести діалог щодо України, це проросійський колишній канцлер Німеччини (1998-2025 років) Герхард Шредер.
Втім, в уряді ФНР скептично поставилися до такої пропозиції диктатора-президента РФ. Між тим у Берлін обговорюють кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. Водночас, якщо єдина умова Москви — Шредер, то його кандидатуру «слід ретельно розглянути в тісній консультації з європейськими партнерами, а не категорично відкидати».