Путін хоче письмових обіцянок від Заходу: стало відомо, що саме вимагає Москва для миру

Володимир Путін. / © Associated Press

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Президент РФ Володимир Путін висунув перелік вимог, за яких Кремль готовий обговорювати припинення війни проти України. Серед ключових умов — письмова відмова Заходу від подальшого розширення НАТО на схід і послаблення санкцій проти Росії.

Про це Reuters повідомили три джерела, обізнані з перебігом переговорів.

За словами співрозмовників агентства, Путін прагне отримати чітке зобов’язання від провідних західних держав, що Україна, Молдова, Грузія та інші колишні республіки СРСР ніколи не приєднаються до Альянсу. Окрім цього, Москва хоче нейтрального статусу України, захисту російськомовного населення, вирішення питання заморожених російських активів і зняття частини санкцій.

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“Путін готовий укласти мир, але не за будь-яку ціну”, — наголосило одне з високопоставлених джерел.

Також повідомляється, що після розмови з президентом США Дональдом Трампом минулого тижня, Путін погодився працювати над меморандумом про потенційне припинення вогню. У Кремлі зазначили, що зараз триває підготовка російського варіанту документа, однак коли він буде готовий — невідомо.

У США зростає невдоволення позицією Росії. Трамп днями звинуватив Путіна в тому, що той “грає з вогнем”, уникаючи реальних переговорів, попри значні військові втрати обох сторін.

У той час як Москва намагається нав’язати свої умови, Київ і далі наполягає, що жодна третя країна не має права вето на його євроатлантичні прагнення. В Офісі президента України наразі не прокоментували ці повідомлення. НАТО, зі свого боку, неодноразово заявляв, що не змінюватиме політику “відкритих дверей”.

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Після повномасштабного вторгнення 2022 року Росія контролює близько 20% української території. Водночас зростають економічні проблеми всередині РФ — нестача робочої сили, висока інфляція, зниження цін на нафту і напруга в банківській системі, викликана військовими витратами.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зробив заяву про новий раунд переговорів і назвали вимоги, що “мають бути задоволені”.