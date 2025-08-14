Путін хоче території і навіть більше: Sky News про те, що стоїть за “мирним планом” Кремля

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

“Фюрер” РФ Володимир Путін не просто хоче перемоги. Перемога йому потрібна як повітря. Через понад три роки після того, як він наказав здійснити широкомасштабне вторгнення до України ця війна має закінчитися видимою перемогою Путіна.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента Sky News Айвора Беннетта.

“Це не може бути даремним. На кону його спадщина. Тож єдина угода, яку, я думаю, він буде готовий прийняти на п'ятничному саміті, – це та, яка забезпечить досягнення цілей Москви”, - пише автор Sky News.

Реклама

У цьому контексті йдеться про територію (повний контроль над чотирма українськими регіонами, на які Росія вже претендує), постійний нейтралітет Києва та обмеження українських збройних сил.

Беннет вважає, що кремлівський диктатор буде намагатися переконати Трампа, що така угода - це найшвидший шлях до миру.

“Єдина альтернатива, на думку Росії, - це повна перемога на полі бою. Путін сподівається, що американський президент погодиться з цією точкою зору, а потім надасть Україні вибір: прийняти наші умови або діяти самостійно, без підтримки США”, - наголошує кореспондент британського медіа.

Зазначається, що така угода може бути неможливою цього тижня, але може стати можливою в майбутньому, якщо Путін зможе дати Трампу щось натомість. Не дивно, що протягом цього тижня у Москві багато говорять про всі вигідні бізнес-угоди, що можуть виникнути завдяки покращенню відносин між США та Росією.

Реклама

“Кремль захоче скористатися цією можливістю, щоб нагадати Білому дому, що ще він може запропонувати, окрім припинення бойових дій”, - підсумовують у Sky News.

Нагадаємо, Sky News називає Аляску політичним майданчиком. Видання наголошує, що Трамп описав майбутні переговори з «фюрером» — як зустріч для «ознайомлення», «щоб побачити параметри». Можливо такі дії американського лідера є своєрідним стратегічним попередженням, пише Sky News, а також — встановлення низьких очікувань та можлива підготовка громадськості до невдачі.