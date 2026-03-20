"Путін хоче відчувати себе молодим": Зеленський прокоментував обмеження Інтернету в РФ

Заборона в Росії деяких соцмереж, відключення мобільного зв’язку та бажання путінського режиму зборонити Інтернет загалом може навіть призвести до активного використання у державі-агресорці паперової пошти та телеграфу.

Про це жартома сказав президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Український президент назвав всі ці обмежувальні заходи, які застосовує в Росії режим Путіна, кроком на 100 років назад.

«Може, в принципі, Путіну це подобається. Може, так він знову відчуває себе молодим», — пожартував він.

Уже говорячи серйозно, президент Зеленський пояснив мету таких заходів у державі-агресорці.

«Те що вони роблять: обмежують соцмережі, обмежують мобільний зв’язок — все це для тотального контролю. Ми розуміємо, що будує Путін в Росії чи майже вже побудував», — сказав він.

При цьому Володимир Зеленський додав, що російські спецслужби як працювали через месенджер Telegram в Україні, так і працюють.

«Ми це знаємо, виявляємо, боремося з цим», — сказав він.

Український президент також визнав, що цей популярний месенджер використовували і українські спецслужби.

«Зараз з обмеженням Telegram у Росії, безумовно, передавати сигнали їхньому суспільству буде складніше. Але у мене була доповідь щодо їхньої нової мережі Max. Ми до „Макса“ також доберемося», — пообіцяв він.

Нагадаємо, на тлі перебоїв з мобільним інтернетом та зв’язком у центрі Москви жителям російської столиці порадили використовувати для орієнтування Сонце та Полярну зірку.

Від 5 березня російська влада обмежила мобільний зв’язок у Москві. Такі заходи влада держави-агресорки пояснює питаннями «державної безпеки».