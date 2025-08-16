ТСН у соціальних мережах

"Путін хоче всеосяжну угоду": Трамп провів "нелегкі" переговори із Зеленським — Axios

Трамп вважає, що швидка угода краще, ніж перемир'я.

Фото автора: Юлія Абрамова Юлія Абрамова
"Путін хоче всеосяжну угоду": Трамп провів "нелегкі" переговори із Зеленським — Axios

Трамп заявив Зеленському та європейським лідерам, що Путін не хоче перемирʼя / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп у розмові з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами заявив, що очільник РФ Володимир Путін не прагне перемир’я, а віддає перевагу «всеосяжній угоді» про припинення війни.

Про це написав кореспондент Axios Барак Равід з посиланням на джерела.

За словами журналіста, телефонна розмова між лідерами була «нелегкою».

«Я вважаю, що швидке укладення мирної угоди краще, ніж перемир’я», — сказав Трамп під час телефонної розмови.

Ця заява прозвучала на тлі нещодавнього саміту на Алясці, де Трамп і Путін провели переговори, але не досягли конкретних домовленостей щодо припинення вогню.

Нагадаємо, на Алясці завершилися перемовини Трампа і Путіна. Вони тривали близько трьох годин..

Американський президент згодом зателефонував українському колезі Володимиру Зеленському, а також поспілкувався з європейським лідерам і розповів про результати перемовин із Путіним. Деталі розмови наразі не повідомляються.

