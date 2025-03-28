Путін хоче встановити "тимчасову владу" в Україні: у США відреагували

© Associated Press

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Російський “фюрер” Володимир Путін запропонував обговорити введення в Україні “тимчасового управління під егідою ООН і низки країн”, щоб провести вибори. Реакція США Не забарилася.

Про заяву диктатора, яку він зробив під час спілкування з моряками-підводниками атомного підводного крейсера "Архангельськ",повідомляють росЗМІ.

"У принципі, звісно, можна було б під егідою ООН, США, з європейськими країнами, звісно, з нашими партнерами та друзями обговорити можливість ведення в Україні тимчасового управління. Для того, щоб провести демократичні вибори", - висловися господар Кремля.

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З його слів, мовляв, з таким урядом можна починати мирні перемовини й підписувати "легітимні документи, які будуть визнані в усьому світі і будуть надійними".

Путін наголосив, що нібито РФ готова працювати і з Європою. Втім, наголосив, що європейці "намагаються водити Росію за ніс". Щодо України, то “фюрер” згадав "Азов", який, за його словами, "набуває фактичної влади".

У Білому домі відреагували на заяви з Кремля. У Штатах наголосили, що владу в Україні обирає народ, тож балачок про "тимчасове управління" бути не може.

"Влада в Україні визначається її конституцією та народом країни", - заявив представник Ради національної безпеки Білого дому у коментарі Reuters.