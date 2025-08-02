"Путін хоче захопити всю Україну": заява Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп сумнівається у здатності Володимира Путіна захопити всю Україну.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

«Ми запровадимо санкції, а він досить добре справляється з санкціями. Він знає, як уникнути санкцій», — зазначив Трамп.

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Водночас американський президент вважає, що диктаторові буде дуже складно реалізувати плани повного захоплення України.

«Можливо, Путін хоче спробувати захопити все (всю територію України, — ред.). Я думаю, що йому буде дуже важко. Він, очевидно, міцний горішок, тому в цьому плані нічого не змінилося. Але я здивований. Ми мали безліч хороших розмов, під час яких могли б покласти край цій ситуації, аж раптом почалися бомбардування», — додав він.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що готовий закінчити війну проти України, але лише за тих умов, які були озвучені у червні 2024 року.

Серед вимог, які висуває Кремль, українські війська мають повністю вивести з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Також Росія хоче отримати зобов’язання України не вступати до НАТО. І третій ультиматум Кремля — нейтральний позаблоковий, без’ядерний статус України.

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Путін зробив заяву про переговори з Україною та про війну, але не згадав 10-денний ультиматум Дональда Трампа. Також він не згадав про удар росіян по Києву, жертвами якого стали понад 31 людина.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви Путіна щодо закінчення війни в Україні.

«Ми чуємо заяви з Росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відтермінування санкцій… Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів», — зазначив він.