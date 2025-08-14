Путін хоче здивувати Трампа своїми картами: про що йдеться

Президент РФ Володимир Путін везе Трампу карти / © Telegram / Центр протидії дезінформації

Реклама

Президент Російської Федерації Володимир Путін має намір здивувати президента США Дональда Трампа, показавши йому на зустрічі 15 серпня певні «історичні матеріали».

Як стало відомо Центру протидії дезінформації, йдеться про географічні карти, які, на думку господаря Кремля, мають переконати американського президента в тому, що Україна «штучно створена держава».

У такий спосіб Путін прагне виправдати військову агресію проти України та претензії Росії на українські території.

Реклама

У ЦПД зауважили, що президент держави-агресорки неодноразово вдавався до псевдоісторичних спекуляцій у своїх публічних виступах, та наголосили, що такий підхід неприпустимий з точки зору міжнародного права, у якому чітко зафіксовані принципи територіальної недоторканості, непорушності кордонів та незаконності застосування сили або погрози силою.

«Більшість сучасних країн або їх частин у минулому входили до інших держав. Це стосується і нинішньої РФ, яка свого часу була частиною Золотої Орди, а багато нинішніх територій РФ у минулому належали іншим державам — Німеччині, Швеції, Фінляндії тощо», — нагадали українські контрпропагандисти.

У ЦПД підкреслили, що ні історичні факти, ні псевдоісторичні фантазії не можуть бути підставою для територіальних зазіхань і не виправдовують збройну агресію проти інших країн.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін перед самітом на Алясці заявив, що американський президент Дональд Трамп докладає багато зусиль для припинення війни.

Реклама

У Білому домі заявили, що президент США погодився зустрітися з Путіним, бо хоче «подивитися йому в очі» і спробувати зупинити війну в Україні

Раніше помічник російського президента Юрій Ушаков назвав «центральну тему» саміту на Алясці, якою стане врегулювання української «кризи», як у Кремлі називають війну проти України.