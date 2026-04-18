ТСН у соціальних мережах

"Путін ховається": Сибіга різко відповів пропагандистам про переговори

Очільник МЗС дорікнув російським пропагандистам, що саме диктатор не виходить на зв’язок та уникає зустрічей із президентом Укаїни.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга / © Facebook/Міністерство закордонних справ України

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, але той ховається.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, відповідаючи на запитання російських пропагандистів у Туреччині.

«Зеленський готовий зустрітися з Путіним. Питання — чому він ховається?» — відповів Сибіга.

Нагадаємо, Сибіга заявив, що Україна готова провести в Туреччині зустріч президента Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна за участю Реджепа Таїпа Ердогана та президента США Дональда Трампа.

«Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський — Путін за участі Ердогана і Трампа», — зазначив він.

Міністр також заявив, що Україна нещодавно передала цей сигнал турецьким партнерам, оскільки Туреччина «відіграє важливу роль у мирних зусиллях».

Зазначимо, що Кремль нібито готовий до мирних переговорів, але ніколи не пропонував нічого конкретного. Натомість стабільно звучать обвинувачення, що саме українська сторона уникає зустрічей.

Дата публікації
Кількість переглядів
270
Наступна публікація

