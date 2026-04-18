- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 270
- Час на прочитання
- 1 хв
"Путін ховається": Сибіга різко відповів пропагандистам про переговори
Очільник МЗС дорікнув російським пропагандистам, що саме диктатор не виходить на зв’язок та уникає зустрічей із президентом Укаїни.
Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, але той ховається.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, відповідаючи на запитання російських пропагандистів у Туреччині.
«Зеленський готовий зустрітися з Путіним. Питання — чому він ховається?» — відповів Сибіга.
Нагадаємо, Сибіга заявив, що Україна готова провести в Туреччині зустріч президента Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна за участю Реджепа Таїпа Ердогана та президента США Дональда Трампа.
«Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський — Путін за участі Ердогана і Трампа», — зазначив він.
Міністр також заявив, що Україна нещодавно передала цей сигнал турецьким партнерам, оскільки Туреччина «відіграє важливу роль у мирних зусиллях».
Зазначимо, що Кремль нібито готовий до мирних переговорів, але ніколи не пропонував нічого конкретного. Натомість стабільно звучать обвинувачення, що саме українська сторона уникає зустрічей.