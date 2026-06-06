Путін хвалився успіхами армії, але є важливий нюанс: що з’ясувалося насправді

Володимир Путін. / © Associated Press

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Військове командування агресорки РФ не надає диктатору-президенту Володимиру Путіну точних розвідувальних даних про реальну ситуацію на полі бою. Саме про це свідчать заяви «фюрера» про «успіхи» на фронті, які несумісні з наявними доказами. Адже наступ Росії значною мірою зупинився, тоді як ЗСУ досягли деяких тактичних успіхів протягом 2026-го.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Інститут продовжує оцінювати, що неодноразові перебільшення військового командування Росії, ймовірно, дали Путіну хибне уявлення про ситуацію на полі бою. В ISW отримала докази, що станом на 5 червня російські війська захопили 99,77% Луганської області, 79,93% Донецької області та 74,99% Запорізької області.

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«Навіть врахування районів, куди російські війська проникли, але не контролюють їх, не відповідає заявам Путіна», — наголошують в ISW.

ISW оцінює станом на 5 червня, що окупанти зберігають присутність (шляхом наступів або інфільтрації) у 99,77% Луганської області, 80,82% Донецької області та 75,7% Запорізької області.

Своєю чергою, українські війська звільнили більше території, ніж загарбники РФ захопили у квітні та травні 2026-го. Це, заявляють аналітики, свідчить про зниження бойових показників Росії та успіхи України у зупиненні російського весняно-літнього наступу цього року.

Водночас російські війська намагаються просуватися 2026-го з тими ж темпами, що й торік, частково завдяки успішним українським наземним контратакам, які звільнили тактично важливі райони, та зростальній ударній кампанії середньої дальності, яка перешкоджає логістиці та здатності окупантів підтримувати атаки на передовій.

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«З огляду на поточні тенденції, залишається незрозумілим, чи зможуть російські війська захопити Пояс фортець або решту Донецької області взагалі», — підсумували у звіті.

Заяви Путіна про фронт — що відомо

Розповідаючи масштаби окупації, Путін заявив про «захоплення» території у розмірі чотирьох Україн. За його словами, армія РФ нібито взяла під контроль «приблизно 2440 тисяч км²» земель. До слова, загальна площа України становить близько 603,6 тисячі км².

Також російський диктатор вигадав, що його армія захопила всю Луганщину та понад 80% Донеччини. Ба більше — він висловився, нібито щомісяця ЗСУ втрачають 20 тис. осіб через дезертирство, а загальні щомісячні втрати нібито становлять 40 тисяч осіб.

Путін також заявив про переваги ракетного арсеналу Росії. Зокрема, він розповів, мовляв, військово-промисловий комплекс країни-агресорки нібито продовжує нарощувати спроможності для забезпечення армії.

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Дата публікації 19:53, 05.06.26 Кількість переглядів 44 Путін відповів на лист Зеленського! Образився на згадку про вік і відмовився від зустрічі!

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