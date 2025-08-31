"Путін - хижак": Макрон збирає лідерів Європи, щоб обговорити гарантії для України

Європейські лідери і Володимир Зеленський під час зустрічі з Трампом у Білому домі / © White House

Європейські лідери, які зустрілися з Трампом у Вашингтоні, готуються зустрітися в Парижі 4 вересня, щоб обговорити гарантії безпеки для України.

Про це пише Financial Times.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що європейські столиці працюють над «досить точними планами» щодо потенційного розгортання військових сил в Україні в рамках гарантій безпеки, які матимуть повну підтримку США.

«Гарантії безпеки мають першорядне значення і абсолютно необхідні. У нас є чітка дорожня карта, і ми досягли домовленості в Білому домі… І ця робота просувається дуже добре», — сказала глава Єврокомісії під час поїздки до східних країн ЄС.

Фон дер Ляєн виступила під час туру по східних державах ЄС, близьких до Росії, цими вихідними, під час якого вона зосередилася на зусиллях щодо збільшення національних витрат на оборону та посилення військової готовності континенту.

За її словами, Дональд Трамп запевнив європейців, що «у рамках підтримки буде американська присутність». За інформацією FT, що до складу військ можуть увійти десятки тисяч військовослужбовців під командуванням європейських країн, «яким буде надано допомогу з боку США, включаючи системи командування та управління, а також засоби розвідки та спостереження».

З посиланням на трьох дипломатів журналісти видання пишуть, що вже в четвер, 4 вересня, ті самі лідери, що зустрічалися з Дональдом Трампом у Вашингтоні, зберуться в Парижі на запрошення Еммануеля Макрона. Серед них: канцлер ФРН Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та Урсула фон дер Ляйєн. Зауважимо, що у статті FT немає згадки про Трампа серед тих, хто братиме участь у зустрічі в Парижі.

«Путін не змінився, він хижак. Трамп] хоче миру, а Путін не сідає за стіл переговорів… У нього негативний досвід з Путіним, Путін дедалі частіше не робить те, що каже», — додала Урсула фон дер Ляєн.

Вона визнала, що після будь-якої мирної угоди Києву знадобиться «досить значна кількість солдатів, і їм потрібні хороші зарплати і, звичайно, сучасне обладнання. Тому ЄС доведеться зробити свій внесок». ЄС також продовжить фінансування навчання українських солдатів після будь-якої мирної угоди.

«Характер ведення війни повністю змінився», — додала Фон дер Ляєн, посилаючись на необхідність для військових ЄС інвестувати в безпілотники, протиповітряну та протиракетну оборону, космічні та кіберможливості.

Раніше британське видання The Telegraph повідомило, що Дональд Трамп нібито пропонує відправити американську приватну армію в Україну.

Також у виданні розкрили інші гарантії безпеки, які союзники розглядають надати Україні.