Путін кинув Заходу нові звинувачення: "Множення хаосу та загострення міжнародної обстановки"

"Фюрер" також заявив, що "наслідки дій США можна спостерігати в Україні".

Російський президент-диктатор Володимир Путін кинувся звинувачення Заходу. Мовляв, через дії деяких західних еліт "конфліктний потенціал у світі зростає". Натомість Росія та війна проти України тут ні до чого.

Про це глава Кремля заявив у відеозверненні до учасників зустрічі голів оборонних відомств країн-учасниць ШОС та СНД.

"Конфліктний потенціал у світі зростає, і це прямий наслідок спроб деяких еліт Заходу будь-що зберегти своє політичне, економічне, фінансове, військове та ідеологічне домінування", - сказав диктатор.

Глава Кремля звинуватив західні країни у тому, що вони нібито свідомо йдуть на "множення хаосу та загострення міжнародної обстановки". Що більше - "Захід розпалює військові конфлікти", - кинув звинувачення Путін.

"США та їхні сателіти у міжнародних відносинах роблять ставку на силовий фактор і вони фактично зруйнували десятиліттями архітектуру стратегічної стабільності, що створюється, агресивно розширюють географію експансії НАТО. Своїми відвертими провокаціями вони підвищують градус напруженості та конфронтації у різних регіонах світу", - вважає диктатор.

"Фюрер" також заявив, що "наслідки дій США можна спостерігати в Україні". "Протягом кількох років Захід безсоромно викачував та експлуатував її ресурси, заохочував геноцид і терор на Донбасі, фактично перетворив цю країну на колонію і зараз цинічно використовує український народ як гарматне м'ясо, як таран проти Росії, продовжуючи постачати Україну зброєю найманців, хто штовхає її на самогубний шлях", - висловиввся Володимир Путін.

Нагадаємо, Путін заявив, що Росія б'є ракетами по енерго інфраструктурі України, бо Україна пошкодила Кримський міст та не дала воду в окупований Донецьк.

Читайте також: