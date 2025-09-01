Путін, Китай та Індія: чи створює новий блок загрозу миру в Україні

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Президент Росії Володимир Путін використав саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні, щоб показати Заходу, що він не втратив зовнішньої підтримки, навіть після трьох років війни в Україні.

Про це пише видання El Pais.

Для Путіна закордонні поїздки стали своєрідним випробуванням дипломатичної стійкості, і на цьому форумі він зустрівся з лідерами двох найбільш густонаселених країн світу – Китаю та Індії, демонструючи формування альтернативної осі впливу порівняно зі Сполученими Штатами.

Реклама

Путін високо оцінив “зусилля” та “пропозиції” Китаю і Індії щодо “сприяння врегулюванню української кризи”. За його словами, конфлікт в Україні виник нібито не через російське вторгнення 2022 року, а через державний переворот 2014 року, який, на думку Кремля, спровокував Захід.

Російський президент також дав зрозуміти, що домовленість із президентом США Дональдом Трампом на саміті в Алясці відкриває можливості для миру. Водночас він звинуватив Захід у “постійних спробах втягнути Київ до НАТО”, що, за його словами, створює загрозу безпеці Росії.

Під час двосторонніх зустрічей Путін поспілкувався з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, який “вітав недавні зусилля щодо досягнення миру” та закликав усі сторони до “конструктивного руху вперед”. Також Путін зустрівся з турецьким президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом, обидва високо оцінили двосторонні енергетичні угоди й висловили готовність сприяти мирному врегулюванню в Україні.

Саміт ШОС, у якому взяли участь понад 20 лідерів, завершився підписанням підсумкової декларації, що засуджує односторонні санкції та закликає до створення регіонального банку розвитку. Україна у документі не згадується, натомість підкреслюється важливість багатостороннього підходу та обговорюються питання безпеки й економіки.

Реклама

Китайський лідер Сі Цзіньпін назвав ШОС платформою для “справжньої багатосторонності” та розвитку нового економічного і військового порядку, що протистоїть гегемонії США. Колективне фото учасників саміту символізує єдність Китаю, Росії та Індії у спробі демонструвати спільну позицію перед світом.

Підсумкова декларація відображає прагнення євразійських партнерів формувати власний порядок денний із широкого спектру питань – від регіональної безпеки до глобального управління. У документі засуджується ескалація конфлікту в Газі та дії, що призвели до жертв серед цивільного населення. Окремо критикується “військова агресія” Ізраїлю та США проти Ірану, наголошується на необхідності гарантувати безпеку атомних об’єктів навіть під час конфліктів.

Попри заяви Путіна щодо України, спільна декларація держав-членів ШОС не містить жодної згадки про війну на європейській території.

Раніше спеціальний кореспондент Sky News Айвор Беннет заявив, що візит Путіна до Китаю став “демонстрацією солідарності в умовах санкцій”.