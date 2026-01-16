Путін лякає неминучою перемогою РФ і «крахом України»: ISW оцінило, що насправді відбувається на фронті

Володимир Путін. / © Associated Press

Кремль продовжує поширювати хибний наратив про те, що оборона України перебуває на межі колапсу. Втім, дані про здобутки армії РФ від початку повномасштабного вторгнення свідчать про протилежне.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики згадують заяву речника Кремля Дмитра Пєскова про те, що нібито ситуація для України погіршується з кожним днем. Мовляв, «коридор для ухвалення рішень» України «звужується». Представник «фюрера» має на увазі, що Україна повинна поступитися вимогам РФ зараз, перш ніж країна не зможе захистити себе і буде змушена капітулювати в майбутньому.

Втім, наголошують у звіті, українська оборона не перебуває на межі колапсу. Ба більше — ЗСУ змогли запобігти тому, би окупанти досягнули мету «фюрера» Володимира Путіна — підкорення всієї України.

«На піку російських здобутків в Україні в березні 2022-го російські війська захопили 26,16%. Однак подальший контрнаступ ЗСУ, спрямований на витіснення загарбників з Києва та півночі, скоротивши цей показник до 20,21% до кінця квітня 2022-го. Територіальний контроль Росії далі зменшувався до 17,84% до кінця 2022-го після Харківського та Херсонського контрнаступів.

В ISW наголошують, що ступінь контролю Росії над Україною залишався відносно незмінним у 2023, 2024 та 2025 роках. Війська РФ контролювали від 17,9 до 18,52% території України у 2023 та 2024 роках, а до кінця 2025 року цей показник зріс до 19,32%. Таким чином, росіяни окупували додатково 1,5% території за останні три роки.

«Російські здобутки були незначними та зведені до кроків уперед, оскільки загарбники були змушені вдаватися до сильно виснажених піхотних атак і не змогли відновити механізований маневр на полі бою. Здобутки Москви, ймовірно, продовжуватимуть бути повільними та нищівними, і навряд чи призведуть до швидкого краху лінії фронту», — наголошують американські фахівці.

Заяви командування РФ

Очільник Генштабу РФ Валерій Герасимов «продовжує очевидно брехати і перебільшувати» щодо російських перемог на полі бою, щоб поширити хибний наратив Кремля про те, що перемога країни-агресорки неминуча. Ба більше, стверджує він, окупанти просуваються практично на усіх напрямках на фронті.

Герасимов стверджував, що російські війська захопили понад 300 кв км території за перші два тижні січня 2026-го. Однак, в ISW спостерігали докази, що свідчать про те, що армія РФ збільшила свою присутність лише на 73,82 кв км території між 31 грудня та 13 січня. Це, наголошують аналітики, приблизно чверть від здобутків, про які заявив Герасимов.

«Заяви Герасимова є частиною продемонстрованої кремлівської схеми публічного представлення неправдивої інформації про поле бою. Ці зусилля спрямовані на поширення хибного наративу про неминучість перемоги Росії та переконання Києва та Заходу в тому, що Україна повинна прийняти вимоги Росії зараз, побоюючись майбутніх російських наступів», — підсумували в ISW.

Нагадаємо, аналітики Інститут вивчення війни наголошують на тому, що Кремль демонстративно зриває усі мирні ініціативи США. Зокрема, і обговорення постійного або 60-денного припинення вогню. Мовляв, це дасть Заходу більше часу для підтримки України.

Втім, РФ приховує той факт, що саме Москва відкладає мирний процес задля затягування війни і досягнення початкових воєнних цілей РФ військовими засобами.