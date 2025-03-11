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"Путін, мабуть, уже не посміхається": що змусить Кремль сісти за стіл переговорів — The Telegraph

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"Путін, мабуть, уже не посміхається": що змусить Кремль сісти за стіл переговорів — The Telegraph

Очільник Кремля Володимир Путін / Фото: Associated Press

США таким чином закликали Кремль погодитися на припинення вогню.

Очільник Кремля Володимир Путін буде змушений сісти за стіл переговорів через загрозу того, що США повністю озброять Україну.

Про це йдеться у матеріалі The Telegraph 11 березня.

"Інформація про те, що Україна погодилася на 30-денне припинення вогню в обмін на відновлення постачання зброї та зняття паузи з передавання розвідувальних даних, тепер точно перекинуло м’яч на бік Росії", — йдеться у матеріалі.

Як зазначає автор, США таким чином закликали Кремль погодитися на припинення вогню, або вони "озброять українців дощенту".

"Я сумніваюся, що Володимир Путін зараз широко посміхається", — пише автор Тім Коллінз.

Нагадаємо, США негайно скасовують паузу в безпековій допомозі Україні. Про це йшлося у спільній заяві після переговорів України та США у Саудівській Аравії.

Тим часом у РФ вже прокоментували можливі контакти з США.

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