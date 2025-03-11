"Путін, мабуть, уже не посміхається": що змусить Кремль сісти за стіл переговорів — The Telegraph

Очільник Кремля Володимир Путін буде змушений сісти за стіл переговорів через загрозу того, що США повністю озброять Україну.

Про це йдеться у матеріалі The Telegraph 11 березня.

"Інформація про те, що Україна погодилася на 30-денне припинення вогню в обмін на відновлення постачання зброї та зняття паузи з передавання розвідувальних даних, тепер точно перекинуло м’яч на бік Росії", — йдеться у матеріалі.

Як зазначає автор, США таким чином закликали Кремль погодитися на припинення вогню, або вони "озброять українців дощенту".

"Я сумніваюся, що Володимир Путін зараз широко посміхається", — пише автор Тім Коллінз.

Нагадаємо, США негайно скасовують паузу в безпековій допомозі Україні. Про це йшлося у спільній заяві після переговорів України та США у Саудівській Аравії.

Тим часом у РФ вже прокоментували можливі контакти з США.

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