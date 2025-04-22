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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Путін маніпулює Трампом — ексрадник президента США вказав на деталь

Кремлівський лідер не вважає Трампа другом, а розглядає як легку здобич і намагається маніпулювати ним.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Трамп вважає, що вони з Путіним друзі

Трамп вважає, що вони з Путіним друзі / © Getty Images

Президент Росії Володимир Путін бачить у Дональді Трампі вразливого партнера для переговорів і намагається скористатися цим для досягнення своїх цілей.

Про це виданню «Телеграф» сказав Джон Болтон — радник Дональда Трампа з національної безпеки у 2018-2019 роках.

«Трамп вважає себе чудовим перемовником. Але, як ви правильно зазначили, він здав чимало позицій — без жодних переговорів. Путін, колишній агент КДБ, знає, як маніпулювати Трампом. І він робить це вже кілька місяців. А Трамп цього навіть не розуміє», — сказав Болтон.

На думку Болтона, Трамп думає, що говорить із другом. А Путіну абсолютно байдуже до дружби. Він просто просуває російські національні інтереси. Трамп цього не бачить.

«Саме тому Путіну немає сенсу поспішати з припиненням вогню чи серйозними переговорами — якщо він може говорити прямо з Трампом чи з Віткоффом, які легко піддаються його маніпуляціям. Це — його шлях до досягнення бажаного», — додав він.

Нагадаємо, Путін 27 лютого похвалив адміністрацію Трампа, заявивши, що перші контакти Росії з адміністрацією «вселяють певні надії» і що команда Трампа нібито демонструє «взаємну рішучість» відновити відносини між США та Росією.

Путін також додав, що «деякі західні еліти намагаються підтримувати нестабільність у світі і намагатимуться зірвати або скомпрометувати розпочатий американо-російський діалог».

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