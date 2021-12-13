"Путін маніпулює фактами": в МЗС відповіли на закиди РФ про нібито неповернення Україною активів СРСР

"Путін маніпулює фактами": в МЗС відповіли на закиди РФ про нібито неповернення Україною активів СРСР

Росія після розпаду СРСР не надала інформацію про вартість українських активів за кордонами Радянського Союзу, тому звинувачення Путіна в непередачі їх "є маніпуляцією".

Міністерство закордонних справ України заявляє, звинувачення президента країни-агресора Володимира Путіна в непередачі Україною нібито закордонних активів колишнього Радянського Союзу "є маніпуляцією".

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі "Української правди".

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"Твердження російського президента Володимира Путіна про нібито невиконання Україною зобов’язання про передачу Російській Федерації закордонних активів Радянського Союзу – маніпуляція фактами" - зазначив речник МЗС.

Далі пояснює, розподіл радянського майна регулюється Договором про правонаступництво щодо зовнішнього державного боргу та активів СРСР від 1991 року. "Відповідно до договору, частка нашої держави в загальній сумі боргу та активів СРСР складає 16,37%. У 1994 році Україна та Росія підписали так звану "угоду про нульовий варіант", відповідно до якої РФ зобов’язалася виплатити українську частку в зовнішньому державному боргу СРСР станом на 1 грудня 1991 року", - зауважив Олег Ніколенко.

У МЗС наголошують, Україна мала передати РФ свою частку в активах СРСР станом на 1 грудня 1991 року. Однак через ігнорування РФ законних вимог надати інформацію про вартість українських активів, що мали передаватися, унеможливила ратифікацію угоди ВР.

"Цей документ не набув чинності ні для України, ні для РФ. Відтак, вести мову про невиконання якихось зобов’язань без належного правового процесу видається необґрунтованим" - підсумував речник МЗС.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну у тому, що нібито вона не повернула Росії активи колишнього Радянського Союзу.

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