Путін маніпулює переговорами на тлі контрнаступу ЗСУ: в ISW пояснили чому

Російський президент-диктатор Володимир Путін маніпулює темою переговорів з Україною, почати який нібито заважають контрнаступальні операції ЗСУ. Разом з тим окупаційні війська РФ продовжують свої штурми та атаки на Донбасі.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Фахівці зауважують, що очільник Кремля на пресконференції на саміті "Росія - Африка" 29 липня звинуватив Київ у початку широкомасштабного контрнаступу. Нібито задля того, щоб РФ не могла обговорювати припинення вогню, поки її окупаційний військовий контингент намагається відбитися від атак ЗСУ.

В ISW зазначають, що російські офіційні особи раніше використовували згадку про переговори як "зброю", щоб звинуватити Україну в тому, що "вона є стороною, яка не бажає розпочинати переговори".

"Путін, ймовірно, використовує обговорення контрнаступу ЗСУ, щоб спростувати повідомлення про успіхи України на полі бою, і звинуватити Україну в відсутності інтересу в потенційному переговорному процесі", - наголошують фахівці.

Аналітики також зауважують, що війська РФ проводили свої атаки, зокрема в Луганській та Донецькій областях. Дії окупантів відбуваються майже безперервно від того часу, як ЗСУ розпочали контрнаступальні дії. "При чому му Путін про це не згадав", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, президент Африканського союзу Азалі Ассумані на російсько-африканському саміті в Санкт-Петербурзі заявив, що Путін готовий "шукати рішення" для припинення війни, але за однієї умови. Так, диктатору нібито потрібно переконати Україну сісти за стіл переговорів. Він також заявив, що Африканський союз буде посередником у переговорах України та РФ.

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