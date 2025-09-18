Путін мав неповнолітню коханку: спливли нові деталі про особисте життя диктатора

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Президент РФ Володимир Путін мав неповнолітню коханку. Її батько досі отримує виплати від Кремля.

Про це йдеться у книзі «Цар власною персоною» Романа Баданіна та Михайла Рубіна, пише «УНІАН».

Аліса Харчова

Автори розповіли про роман тодішнього прем’єр-міністр Росії Володимира Путіна, який розвивався у 2010–2011 роках. Тоді політик буцімто регулярно зустрічався зі студенткою, яка навчалася на журфаці Московського державного університету (МДУ). Дівчину звали Аліса Харчова, які на початку стосунків було лише 17 років.

Знайомство, як повідомили у книзі, не було випадковим. Його організували люди, пов’язані з рухом «Наші», яки мав на меті використовували відносини для потенційного впливу на Путіна.

«Еротичний календар із фото студенток та абітурієнток МДУ, включно з Харчовою, подарували Путіну на його день народження у жовтні 2010 року. Пізніше дівчині телефонували з уряду для зустрічей з Путіним», — розповіли Баданін та Рубін.

Звісно ж, через дівчину регулярно передавалися важливі меседжі Путіну, втім останній, за свідченнями, їх не дослухався.

Через рік стосунки підійшли до завершення, дівчина отримала від Путіна елітну квартиру в центрі Москви та можливість навчатися в МДІМВ. Так звані «відступні» передбачалися і для батька дівчини — від 2020 року Всеволод Харчов отримує зарплату близько 100 тисяч рублів на місяць у прокремлівській структурі АНО «Діалог». Нею керує той самий автор календаря — Володимир Табак.

Сьогодні дівчина заміжня, має прізвище Ахільгова. У її власності — студія засмаги в Москві. За інформацією авторів книга, Аліса продовжує контактувати зі своїми «звідниками». Щобільше, 2021 року вона літала до Туреччини бізнес-джетом у компанії російської медіаменеджерки Христини Потупчик.

Раніше ймовірна позашлюбна донька російського диктатора Володимира Путіна заявила про себе.

Так, 22-річна Луїза Розова вперше за довгий час зробила емоційний допис у соцмережах. Воно натякнула на ненависть до батька.

«Так чудово знову показати світові своє обличчя. Це щодня нагадує мені, ким я народилася і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала моє», — написала дівчина, прямо не називаючи ім’я Путіна.