Путін мав розмову з Ердоганом про ядерну зброю: що сказав президент Росії

Туреччина надалі витупає за прямі переговори між Україною та РФ.

Президент РФ Володимир Путін запевнив президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, що не планує застосовувати ядерну зброю.

Про це розповів речник турецького лідера Ібрагім Калин, повідомляє "Анадолу".

"Під час телефонних розмов російська сторона запевнила Туреччину у відсутності планів щодо застосування ядерної зброї, а українська сторона спростувала твердження про "підготовку до застосування брудної зброї", – сказав Калин.

Також читайте У посадовців США виникли різні оцінки доповіді про розмови в Росії щодо застосування ядерної зброї – CNN

Він нагадав, що турецький лідер від минулого року проводить регулярні переговори з російським колегою та пропонує "обом сторонам якнайбільше знизити ескалацію".

За словами спікера президента Туреччини, поки що "жодна зі сторін не схожа на переможця у війні" через відсутність просувань на фронті.

Калин зазначив, що Анкара планує запропонувати Україні та Росії повернутися до переговорів, додавши ймовірність збільшення кількості жертв та втрати території за цей час.

Ядерна загроза з боку РФ

Російські військові високопосадовці нещодавно обговорювали, коли держава може застосувати ядерне озброєння у війні проти України. Про це повідомили журналісти NYT з посиланням на високопосадовців зі США.

У Білому домі водночас кажуть про відсутність ознак, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Проте там серйозно ставляться до цього питання.

Коментуючи ядерну загрозу з боку РФ, президент України Володимир Зеленський сказав, що не впевнений, чи застосує країна-агресорка зброю масового ураження. Глава держави також відмовився оцінювати такий ризик,сказавши, що РФ любить робити все навпаки.

Публічний ляпас Путіну: як працює зерновий коридор, попри випади Росії - Ліссітса

Читайте також: