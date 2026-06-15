"Путін має бути проклятим на віки": Сибіга різко відреагував на атаку по Лаврі

Андрій Сибіга / © Володимир Зеленський

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Очільник МЗС України Андрій Сибіга різко відреагував на нічний удар по Лаврі, зазанчивши, що російські окупанти, вже перевершили ІДІЛ у своїх злочинах проти культурної спадщини.

Про це він написав у Фейсбук.

«Завдавши удару по Києво-Печерській лаврі, одній з найбільших святинь християнства, Путін назавжди вписав своє ім’я у список найгірших варварів в історії. Він має бути проклятим на віки. І він програє цю війну. Від Орди у 13 столітті до нацистів та більшовиків у 20 столітті, святі місця Києва зазнавали численних варварських нападів. Зараз ми маємо справу з російськими терористами, які вже перевершили ІДІЛ у своїх злочинах проти культурної спадщини. Тільки російські покидьки, які не мають нічого святого, можуть навмисно пошкодити Києво-Печерську лавру, унікальний об’єкт спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під особливою охороною», -сказав він.

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З його слів, Україна терміново ініціює всі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та адекватної відповіді на це державне варварство.

Лавра у вогні / © Андрій Сибіга

Удар по Києво-Печерській лаврі — що відомо

Після нічного удару росіян по Києво-Печерській лаврі місцеве духовенство терміново евакуювало святині і богослужбові предмети, стародавні ікони та речі, які мають не лише церковну, а й національну цінність.

Представники духовенства, працівники та відповідні служби оперативно винесли цінні речі з території лаври, завдяки чому святині вдалося зберегти. Про це у Facebook повідомив єпископ Авраамій.

«Завдяки злагодженим діям братії лаври, усіх причетних, а також самовідданій праці рятувальників і пожежних підрозділів, вдалося мінімізувати загрози для людей та зберегти святині. На цей час триває ліквідація наслідків атаки, здійснюється оцінка завданих пошкоджень та проводиться фіксація всіх обставин події», — зазначив єпископ.

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Також уночі удар по Києво-Печерській лаврі відреагував настоятель Православної церкви України Епіфаній. Він уточнив, що внаслідок удару росіян загорівся дах Успенського собору на території Лаври.

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