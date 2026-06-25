«Путін має інші справи»: Трамп несподівано висловився про диктатора

Путін і Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, мовляв, цінує рішення Росії, Китаю та Туреччини не брати будь-якої участі у війні проти Ірану.

Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі

Він заявив, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, лідер Китаю Сі Цзіньпін і «фюрер» РФ Володимир Путін залишилися осторонь конфлікту. Зокрема, диктатор Кремля нібито «мав інші справи».

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«Ердоган — великий лідер і дуже сильна людина, і він залишився осторонь війни в Ірані. Так само і Сі Цзіньпін та Путін. Але можна сказати, що Володимир має інші справи, на яких зосереджений. Усі вони залишилися осторонь. Це було доволі вражаюче», — висловився американський лідер.

Нагадаємо, що Трап також зробив заяву про Володимира Зеленського. Президент США похвалив дії українського лідера, відзначивши його здатність гідно тримати удар на тлі важких бойових дій. Він підкреслив, що попри загальну складну ситуацію, керівництво в Києві демонструє хороші результати.

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