"Путін має поводитися добре": Трамп прокоментував майбутню тристоронню зустріч з Зеленським

Путін та Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп висловив свою думку щодо війни в Україні, закликавши обидві сторони до гнучкості.

Про це він заявив під час телефонного дзвінка в ефірі Fox News, пише Clash Report.

«Я сподіваюся, що Путін поводитиметься добре. Якщо ні, це буде важка ситуація. Зеленський також має проявити певну гнучкість», — зауважив Трамп.

Реклама

Заява Трампа пролунала на тлі дискусій щодо потенційних переговорів та пошуку шляхів мирного врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що «Україна отримає багато землі», очевидно, маючи на увазі результати переговорів з РФ про так званий «обмін територіями». Також додав, що Росія — «потужна військова держава», тому не варто було починати війну.

Раніше повідомлялося, що 18 серпня Зеленський зустрівся у Білому домі з Трампом.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підсумки зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні. За його словами, переговори були надзвичайно продуктивними.

Реклама

Тим часом під час зустрічі з журналістами лідер США зробив чимало заяв щодо гарантій безпеки, військової допомоги і не тільки.