"Путін має зупинитися": Трамп попросив у Ердогана допомоги

Трамп та Ердоган під час зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому, четвер, 25 вересня 2025 року / © Associated Press

Реклама

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін «повинен зупинитися».

Про це Трамп сказав на зустрічі з турецьким лідером Реджепом Ердоганом в Овальному кабінеті Білого дому, передає CNN.

«Я дуже розчарований у Путіні», — сказав глава Білого дому.

Реклама

На його думку, президент Туреччини має величезну повагу в усьому світі, включно з Україною та Росією.

«Можу сказати, що президент Ердоган користується великою повагою у них обох (Зеленського і Путіна — Ред.) — усі поважають Ердогана і я його теж поважаю. Він може чинити великий вплив на перебіг війни в Україні, якщо захоче, але вважає за краще зберігати нейтралітет», — наголосив Трамп.

Він додав, що Ердоган «знає Путіна, так само як і я знаю Путіна».

Трамп заявив журналістам, що хотів би бачити, як Ердоган садить Росію та Україну за стіл переговорів, щоб припинити війну в Україні, знову ж таки натякнувши, що Росія є «паперовим тигром» через те, що їй не вдалося отримати значну територію протягом майже чотирьох років з моменту вторгнення.

Реклама

На думку президента США, російський диктатор не мав чим похвалитися у вигляді територіальних здобутків, незважаючи на каральні повітряні бомбардування України.

«Завдяки всім цим потужним бомбардуванням протягом останніх двох тижнів вони майже не отримали жодної землі», — сказав він. «І я ніколи не називатиму нікого паперовим тигром, але Росія витратила мільйони й мільйони доларів на бомби, ракети, боєприпаси та життя, їхні життя, а вони практично не отримали жодного клаптика землі. Путін має зупинитися».

Нагадаємо, Трамп назвав Росію «паперовим тигром» у дописі на своїй платформі Truth Social на початку цього тижня, що викликало гнів речника Кремля Дмитра Пєскова, який заявив, що «Росія — це не тигр, а ведмідь».

Паперовий тигр — це фразеологізм, який використовують на позначення чогось небезпечного тільки з вигляду, але насправді негрізного.