Путін міг побувати на окупованих територіях України ще до Великодня: як виправдовуються у Кремлі

Речник диктатора озвучив неоковирні пояснення, які мали б запевнити, що очільник Кремля побував на захоплених територіях 17 квітня.

Президент Росі Володимир Путін міг побувати на окупованих територіях Херсонщини та Луганщини ще перед Великоднем минулого тижня, про що свідчать слова диктатора на одному з відео.

Про це повідомляє російське видання "Агентство".

Так, у Кремлі вранці 18 квітня опублікували відео начебто візиту Путіна на окуповані українські території. На спершу викладеному ролику стає зрозуміло, що подорож могла відбутися ще минулого тижня, однак це відео практично одразу замінили.

Так, на записі видно, що на зустрічі з командуванням угрупування "Дніпро" Путін вручає військовим копію ікони, яка належала "одному з найуспішніших міністрів оборони російської армії у ХІХ столітті". Може йтися про графа Дмитра Мілютіна.

Під час передавання ікони президент РФ каже: "Зараз ось Великдень буде, так?" З цих слів випливає, що зустріч відбувалася до 16 квітня. Однак на опублікованому на сайті Кремля відео слово "буде" вже вирізане. Це слово зникло і з ролика в телеграм-каналі пресслужби Путіна.

Зауважимо, у Кремлі стверджували, що поїздка Путіна на окуповані території України нібито "заздалегідь не готувалися".

Згодом речник російського диктатора Дмитро Пєсков узявся запевняти, що візит президента РФ начебто "відбувся вчора".

"Це було вчора (17 квітня – ред.). Дійсно, президент коли ікону дарував, він сказав, що Великдень у нас, але річ у тому, що Великдень у нас триває 40 днів. І зараз, тим більше, Великодній тиждень. Тому це просто помилково вхопилися за цю фразу і одразу почали робити гіпотези того, чого не було. Ця поїздка відбулася вчора", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, Кремль та російська пропаганда вранці 18 квітня повідомили про начебто візит Путіна на захоплені території Херсонщини та Луганщини. Однак не було вказано, коли саме відбувся цей візит. В РФ інформували, що президент побував у штабі угруповання військ "Дніпро" та у штабі "Схід", де заслухав доповіді про ситуацію на фронті.

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