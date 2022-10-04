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"Путін – між молотом і двома ковадлами": Данілов розповів, як мобілізація дестабілізує Росію

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"Путін – між молотом і двома ковадлами": Данілов розповів, як мобілізація дестабілізує Росію

Фото: Associated Press

Секретар РНБО зазначив – Україна не жартувала про те, що ніколи не здасться.

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що оголошена в Росії "часткова" мобілізація діє як механізм дестабілізації політичної ситуації в цій державі.

Про це він написав у Мережі.

"Мобілізація діє як механізм дестабілізації рф. путін – між молотом і двома ковадлами: ударами ЗСУ, протестами на рф і тиском Заходу. План "порятунку" – анексія, ядерний шантаж, примус до миру", – йдеться в заяві Данілова.

"Але є нюанс: ми не жартували, що ми ніколи не здамося, російський Карфаген має бути зруйнований", – наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, за оцінками експертів зі США, мобілізація в РФ ще більше підірве економіку країни, оскільки у Москви немає плану, ким замінити працівників, які або втекли чи були призвані до війська.

Зауважимо, директор ЦРУ Білл Бернс заявив, що Путін стурбований ситуацією у війні проти України, обстановкою у власній країні та на міжнародному рівні. Тож голова Кремля може бути "досить небезпечним і нерозсудливим", якщо його загнати в кут.

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Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
691
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