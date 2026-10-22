Путін може мати компромат на Трампа: Клінтон зробила гучну заяву про президента США

Гілларі Клінтон / © Associated Press

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Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон висловила переконання, що російський президент Володимир Путін може мати компромат на очільника Білого дому Дональда Трампа. За її словами, йдеться про можливі фотографії, відеозаписи або інші матеріали, які могли б пояснити особливе ставлення американського президента до Кремля.

Клінтон також припустила, що повне оприлюднення матеріалів справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна може спричинити резонанс навіть серед прихильників Трампа.

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Водночас колишня держсекретарка не надала доказів існування компромату на президента США. Її твердження залишаються припущеннями.

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Чому Клінтон назвала Трампа «маріонеткою Путіна»

Гілларі Клінтон вкотре різко розкритикувала політику американського президента щодо Росії.

Вона назвала Трампа «маріонеткою Путіна» та нагадала, що ще під час президентської кампанії 2016 року попереджала про його ставлення до російського лідера.

На думку Клінтон, нинішні дії адміністрації США лише посилюють її давні побоювання.

Колишня держсекретарка вважає, що Трамп демонструє більшу прихильність до Путіна, ніж до принципів свободи, демократії та національної безпеки Сполучених Штатів.

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Вона також застерегла, що амбіції Кремля не обмежуються Україною, а подальші поступки Москві можуть створити загрози для інших європейських держав.

Клінтон заявила про можливий поділ світу між США, Росією та Китаєм

Окремо політикиня висловила припущення щодо геополітичних планів Дональда Трампа.

На її думку, американський президент може прагнути домовленостей із Путіним та лідером Китаю Сі Цзіньпіном про розподіл сфер впливу у світі.

За сценарієм, який описала Клінтон, США могли б претендувати на домінування в Північній і Південній Америці, Росія — на вплив у Європі, а Китай — в інших регіонах світу.

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Водночас жодних підтверджених домовленостей між лідерами трьох держав щодо такого розподілу немає.

Що Клінтон сказала про документи Епштейна

Колишня держсекретарка також порушила тему документів у справі Джеффрі Епштейна.

Вона припустила, що їхнє повне оприлюднення може виявитися неприємним для американського президента та викликати здивування навіть серед його найвідданіших прихильників.

Раніше Клінтон звинувачувала адміністрацію Трампа в недостатній прозорості щодо розкриття матеріалів справи Епштейна.

Водночас сам факт згадування людини в документах, пов'язаних із розслідуванням, не є доказом її причетності до злочинів.

Трамп заперечував будь-яку причетність до злочинної діяльності Епштейна.

Нагадаємо, під час президентських дебатів 2016 року Гілларі Клінтон уже називала Дональда Трампа «маріонеткою Путіна». Тоді він відкинув її звинувачення.

Додамо, що раніше Клінтон різко розкритикувала позицію Трампа щодо війни в Україні та закликала посилити озброєння Києва

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