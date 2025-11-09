Путін може напасти на ще одну європейську країну: Зеленський назвав несподівану причину

Президент РФ Володимир Путін може розв'язати ще одну війну / © ТСН.ua

Президент РФ Володимир Путін може напасти на іншу європейську країну ще до закінчення війни в Україні, оскільки перебуває у тупиковій ситуації без реальних успіхів на полі бою.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю The Guardian.

За його словами, для Росії війна заходить у глухий кут, адже Кремль не досяг поставлених цілей і змушений шукати, що показати власному суспільству.

«Мені здається, що він знаходиться в тупиковій ситуації щодо реальних успіхів на полі бою. Ситуація більш схожа на патову для нього… Він радикально налаштував своє суспільство, пообіцяв цілі, яких не досяг. Тому йому потрібно показувати якісь надбання», — сказав Зеленський.

Така ситуація, на думку українського президента, може змусити господаря Кремля «шукати інші території».

Нагадаємо, нещодавно очільник Пентагону Піт Гегсет порівняв теперішню ситуацію у світі з 1939 роком, коли вибухнула Друга світова війна.