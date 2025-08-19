Путін може ніколи не бути готовим зустрітися із Зеленським: CNN здивувало причинами

Володимир Путін. / © Associated Press

Під час переговорів у Білому домі 18 серпня було досягнуто одностайної згоди щодо наступного кроку – двосторонньої зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним. Втім, згодом помічник “фюрера” Юрій Ушаков дав брифінг, заяви на якому трохи сплутали карти.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Коментуючи розмову президента США Дональда Трампа з Путіним, Ушаков сказав, що “обговорювалася ідея про те, що було б доцільно вивчити можливість підвищення рівня представників російської та української сторін”.

“Кремлівською мовою це означає, що вони ще далеко не готові, і, можливо, ніколи не будуть. І це не повинно дивувати”, - пише автор статті.

Він наголошує: війна в Україні почалася з того, що Путін односторонньо визнав частину української землі незалежною, назвавши її «нашими історичними землями». Окрім того, “фюрер” стверджував, що Україна є «невід’ємною частиною власної історії, культури та духовного простору Росії», а її відокремлення від РФ – історичною помилкою.

CNN наголошує, що Кремль не докладає жодних зусиль, щоб приховати свою зневагу до українського президента Зеленського. Кремлівський “фюрер” не лише регулярно ставить під сумнів легітимність українського лідера, зациклюючись на перенесенні виборів в Україні, але й у своєму останньому «мирному» меморандумі вимагає від Києва провести вибори до підписання будь-якого остаточного мирного договору.

“Путін та інші російські чиновники рідко називають Зеленського на ім'я, натомість віддаючи перевагу їдкому прізвиську «київський режим». Втім, саме Зеленський відвідав Туреччину для перших прямих переговорів між двома сторонами, але Путін відправив туди делегацію на чолі з автором історичних підручників. Диктатор уже отримав те, чого хотів – двосторонню зустріч із Трампом, лідером, якого він вважає рівним собі. Зустріч із Зеленським, на його думку, була б несумісною з його світоглядом та його воєнними цілями”, - йдеться у статті CNN.

Нагадаємо, Путін не один раз заявляв, мовляв, готовий і навіть прагне зустрітися із Зеленським, про такі наміри казали і в його оточенні. Зокрема, остання заява пролунала від міністр закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Він наголошує, що нібито Москва не відмовляється від “жодних форм роботи” щодо українського врегулювання, але "треба будь-які контакти за участю перших осіб готувати гранично ретельно".