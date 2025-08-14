Путін може підготувати Трампові сюрприз: аналітик про небезпеку зустрічі на Алясці

Володимир Путін і Дональд Трамп.

Диктатор РФ Володимир Путін може запропонувати американському лідерові Дональду Трампу відхід ЗСУ з Донбасу в обмін на вихід російських військ з Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей. Варто зауважити, що у третій зараз немає російських військ.

Таку думку висловив аналітик-міжнародник Олександр Демченко в коментарі “24 Каналу”.

Експерт наголосив, що Трамп не розбирається в географії не лише України, але і Європи. Тому, очевидно, не знає, що у Дніпропетровській області немає ворожих військ. Росіяни намагаються продати ілюзію, розраховуючи, що президент США все одно нічого не зрозуміє. Тим часом Москва не може погодитися на зустріч і не відправити попередні пропозиції.

“Будуть сюрпризи від Путіна, прозвучать нові пропозиції. Якась мінімальна дорожня карта все-таки є. Просто так вони б не зустрічалися. Тепер за цією картою усі будуть йти. Але найбільша загроза у тому, що Трамп дуже себе любить, у нього завищена самооцінка. Він дуже хоче Нобелівську премію миру”, - наголошує аналітик-міжнародник.

З його слів, Путін може запропонувати Трампу Нобелівську премію миру. Це небезпечно для України. Тому що тут російський диктатор може грати, тиснути, маніпулювати.

Нагадаємо, експерт Atlantic Council Пітер Дікенсон вважає, що Путін не збирається закінчувати війну. “Фюрер” використовує переговори, щоб затягнути час, уникнути санкцій і розколоти єдність між Європою та США. Експерт вважає, що Кремль не погодиться на перемир’я, якщо після нього залишиться незалежна Україна, яка зможе продовжувати курс на євроінтеграцію.

Зауважимо, що США послабили санкції проти РФ напередодні зустрічі на Алясці. Американський Мінфін оголосив про тимчасове послаблення обмежень стосовно здійснення певних транзакцій з РФ у межах підготовки до зустрічі лідерів двох країн.

