Диктатор Путін / © Associated Press

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Росія стикається з труднощами на фронті в Україні та дедалі більшим економічним тиском, тому може вдатися до нових способів ескалації, зокрема провокацій на території країн НАТО та спроб посилити свій політичний вплив у Європі.

Про це пише Foreign Policy.

На думку колишнього старшого директора з європейських та російських справ у Раді національної безпеки адміністрації президента США Дональда Трампа Ендрю Піка, Кремль намагається знайти нові інструменти для зміни ситуації на свою користь.

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«Вони шукають способи повернути собі ініціативу ескалації», — сказав він.

Експерти вважають, що окремі ознаки такої тактики вже можна спостерігати. Зокрема, увагу аналітиків привернув інцидент 29 травня, коли російський ударний безпілотник врізався в будівлю на території Румунії. Внаслідок цього постраждали двоє людей, а одна з квартир зазнала пошкоджень. Остаточно не встановлено, чи був удар навмисним, однак раніше російські дрони вже фіксувалися в повітряному просторі Польщі.

«Я вважаю, цілком ймовірно, вони думають, що натякають Європі на те, що ситуація може погіршитися», — припустив директор програми «Європа, Росія та Євразія» в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень Макс Бергманн.

Окрім цього, експерти звернули увагу на спроби Москви активізувати контакти із західними політичними та громадськими діячами. Зокрема, Санкт-петербурзький міжнародний економічний форум цього року відвідали низка американських і британських публічних осіб.

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Серед них була права коментаторка Кендіс Оуенс, яка після поїздки опублікувала низку позитивних відгуків про Росію. Також на форумі побував Родні Мімс Кук-молодший, який під час одного із заходів передав «привіт» від президента США Дональда Трампа диктатору Путіну.

У червні до Росії також приїжджали британський активіст Томмі Робінсон та блогери Ендрю і Трістан Тейт. Вони пояснили свій візит бажанням на власні очі побачити життя в країні.

Втім, частина аналітиків скептично оцінює можливості Кремля щодо впливу на політичні процеси в Європі. Водночас вони допускають, що Росія може активізувати подібні спроби напередодні президентських виборів у Франції.

Експерти нагадують, що останні виборчі кампанії в низці країн продемонстрували обмежену ефективність підтримки Москвою окремих політичних сил. Зокрема, кандидати, яких пов’язували з проросійською позицією, зазнали поразок у Вірменії, Угорщині та Молдові.

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Тим часом європейські країни продовжують нарощувати підтримку України. За оцінками аналітиків, на тлі політичних змін у США Європа подвоїла зусилля з допомоги Києву, зокрема надавши фінансову підтримку на суму понад 100 мільярдів доларів.

«Можливо, буде наступ шарму, але я не впевнений, що він спрямований на особливо сприйнятливу аудиторію», — зазначив експерт Стівен Пайфер.

Він також звернув увагу на те, що цьогорічний форум у Санкт-Петербурзі відвідало значно менше впливових світових лідерів, ніж у попередні роки.

Раніше повідомлялося, що кремлівський диктатор Путін знову зробив чергові абсурдні заяви, що Росія нібито не розпочинала війну в Україні.

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Ми раніше інформували, що Україна виграє війну, але розлючений диктатор Путін може піти на відчайдушний крок.

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