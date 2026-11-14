Путін може піти на поступки до кінця року: Зеленський назвав ключову умову

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росію можна схилити до реальних переговорів завдяки посиленню України. Ключову роль у цьому може відіграти Конгрес США, ухваливши новий пакет підтримки, який передбачатиме санкції та передачу озброєння.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами.

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« Я вважаю, що Росія буде готова піти на більш реалістичні кроки в той момент, коли Конгрес Сполучених Штатів Америки буде готовий ухвалити рішення щодо сильного пакету підтримки для України. У пакеті можуть бути дві речі — санкції і зброя», — заявив президент.

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Зеленський нагадав, що ще восени 2024 року під час зустрічі з Дональдом Трампом у Trump Tower представив йому План перемоги. Документ передбачав посилення України, яке мало змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів і погодитися на реальні кроки.

«У Плані перемоги була, зрозуміла річ: ви допомагаєте нам ось так, даєте нам ось це — і ви побачите, що Путін сяде за стіл перемовин і буде готовий до реальних кроків», — наголосив глава держави.

Зеленський переконаний, що Україна має знову звернутися до вже розроблених механізмів посилення своїх позицій.

«Я вважаю, що, так само як Путін повертається до ідеї „гарантій“ або „нової структури безпеки в Європі“, так само і Україна повинна повернутися до ідеї свого посилення саме такими напрямами, які були розроблені, які вже є і які можуть вплинути на ситуацію», — додав президент.

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Глава держави припустив, що за умови підтримки відповідних рішень Конгресом США до кінця року може з’явитися можливість домовитися про деескалацію.

«Це також усім дасть можливість зрозуміти: якщо Україна може рухатись таким напрямком, а Конгрес США зможе подумати про підтримку такої ідеї, то до кінця року у сторін справді є можливість спробувати домовитися про хоч якусь деескалацію», — зауважив Зеленський.

Президент також зазначив, що Росія робить ставку на цю зиму. На його думку, посилення України може стати аргументом на користь дипломатії.

«І тоді це вікно можливостей вже для всіх, і для рускіх теж, незважаючи на те, що вони все ставлять на цю зиму. Бо якщо Україна посилиться, краще спробувати дипломатію, а не випробовувати це посилення. Такий мотив має бути сприйнятий Путіним», — додав глава держави.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів про зміни в позиції американських переговорників щодо завершення війни. Під час перемовин США вперше порушили питання можливого виходу України з Донбасу в обмін на вступ до НАТО.

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